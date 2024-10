Regen und Föhn: So sieht das Wetter in Österreich am Dienstag aus

Am morgigen Dienstag wird das Wetter in Österreich stark von der geografischen Lage abhängen. Im Süden des Landes stauen sich dichte Wolken gegen die Alpen und führen zu Regenfällen, die im Laufe des Tages an Intensität gewinnen. Vor allem gegen Abend und in der Nacht zum Mittwoch kann es dort zu ergiebigen Niederschlägen kommen.

Sonnige Phasen im Osten

Während der Süden unter den Wolken liegt, hält sich im Osten des Landes zunächst verbreitet Hochnebel. In einigen Regionen kann sich die Sonne im Laufe des Tages aber durchsetzen und für freundliche Momente sorgen. Im Westen hingegen wird der Föhn am Nachmittag zusammenbrechen, was dort zu einer Ausbreitung dichter Wolken und erneuten Regenfällen führen wird.

Milder Südwestwind sorgt für Abwechslung

Am Alpenostrand und im Burgenland sorgt ein mäßig bis lebhaft wehender Südwest- bis Südostwind für eine milde Wetterlage. Die Temperaturen am Dienstagmorgen bewegen sich zwischen 7 und 14 Grad, wobei es in den Föhngebieten noch etwas wärmer werden könnte. Je nach Sonnenanteil und Regenaktivität erreichen die Höchstwerte zwischen 14 und 25 Grad.