Nebel, Sonne und Wind: So wird das Wetter in Wien

Nebel, Sonne und Wind: So abwechslungsreich wird das Wetter morgen in Wien.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 23:37 / ©5 Minuten

Laut GeoSphere Austria beginnt der Dienstag in Wien mit verbreitetem Nebel und Hochnebel. Die dichten Nebelschwaden bestimmen in den Morgenstunden das Bild und sorgen für eine herbstliche Stimmung in der Stadt. Doch es besteht Hoffnung auf Sonne, denn bis zum Mittag sollten sich die Nebelfelder größtenteils auflösen.

Sonnige Phasen am Nachmittag

Nach dem lichten des Nebels erwartet die Wienerinnen und Wiener ein freundlicher Nachmittag. Die Sonne wird sich länger zeigen und sorgt für angenehme Temperaturen. Mit Tageshöchstwerten um die 21 Grad wird es verhältnismäßig mild für diese Jahreszeit. Gegen Abend ändert sich das Wetter erneut. Die Wolken nehmen von Südwesten her zu, und mäßiger bis lebhafter Wind aus Südost kommt auf. Dies sorgt für einen frischen Abschluss des Tages.