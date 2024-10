Drei Verletzte nach Serienunfall in Villach

Am 7. Oktober um 18.30 Uhr fuhr eine 58-jährige Villacherin mit ihrem Motorfahrrad von Gödersdorf in Richtung Villach. An der Kreuzung mit der Warmbader Straße wollte sie nach links abbiegen und hielt ihr Motorfahrrad verkehrsbedingt an. Ein 24-jähriger Tiroler fuhr mit einem Kastenwagen hinter der Frau und hielt ebenfalls an. Dies wurde vom Lenker des nachfolgenden Autos, gelenkt von einem 27-jährigen Mann aus Villach, zu spät wahrgenommen. Er konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.

Drei Verletzte nach Kollision

Der 27-Jährige fuhr gegen den Kastenwagen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und stieß gegen das Motorfahrrad. Durch diese Kollision wurde die Frau vom Motorfahrrad geschleudert und kam mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 27-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Der 24-jährige Tiroler blieb unverletzt. Die Rettung brachte die 58-Jährige ins LKH Villach, die beiden anderen Verletzten kümmerten sich selbst um medizinische Behandlung. Bei allen Lenkern durchgeführte Alkotests verliefen negativ. Das Motorfahrrad sowie das Auto wurden schwer beschädigt. Die ausgetretenen Flüssigkeiten wurden durch die Hauptfeuerwache Villach gebunden.