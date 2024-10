Gefährliches Bremsmanöver auf der A2: Motorradfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Gestern gegen 20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Villach mit seinem Motorrad im einspurigen Baustellenbereich auf der A2 Südautobahn im Bereich von Velden am Wörthersee in Richtung Villach. Unmittelbar vor ihm fuhr ein blaues Auto mit vermutlich deutschem Kennzeichen. Der Pkw bremste plötzlich stark ab und der 23-Jährige konnte eine Kollision nur mehr dadurch verhindern, indem er seitlich auswich und sein Motorrad in den abgesperrten Baustellenbereich lenkte. Hierbei kam er zu Sturz, der Autolenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 23-Jährige konnte die Fahrt mit dem beschädigten Motorrad noch bis zum Autobahnparkplatz Sternberg Nord fortsetzen und verständigte dort die Polizei. Durch den Verkehrsunfall wurde der Motorradlenker unbestimmten Grades am rechten Bein verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht. Die A2 war während des Unfalls uneingeschränkt passierbar.