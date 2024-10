Abend der Ehrenamtlichen im Tierschutz: Dank an die Helden der Tiere

Am Samstag, den 5. Oktober, stand der Tierschutz in Graz im Mittelpunkt, als Stadträtin Claudia Schönbacher rund 100 Ehrenamtliche zu einem besonderen Abend lud, um ihnen für ihr außergewöhnliches Engagement im Tierschutz zu danken. Mit dieser Veranstaltung würdigte die Stadt Graz all jene, die oft im Stillen für das Wohl der Tiere arbeiten und sich in diesem emotional herausfordernden Bereich unermüdlich einbringen.

Ehrenamtliche sichern Tierschutz in Graz

„Gäbe es die Ehrenamtlichen nicht, wäre der Tierschutz so in unserer Stadt und in diesem Land nicht möglich,“ betonte Schönbacher in ihrer Eröffnungsrede. „Der Tierschutz umfasst viele Aufgaben, die nicht immer nur schön sind, und das vergessen leider viele. Deshalb freut es mich umso mehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind, um diesen besonderen Abend gemeinsam zu feiern.“

Ehrenamt im Fokus: Herzblut für den Tierschutz

Die Veranstaltung war die erste ihrer Art, bei der die Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt gestellt wurden. Und das nicht ohne Grund: Viele Aufgaben im Tierschutz, von der Pflege verletzter Wildtiere bis hin zur Rettung vernachlässigter Haustiere, wären ohne die Hilfe der Freiwilligen schlichtweg undenkbar. Die Botschaft des Abends war klar: Das Herz der Tierschützer schlägt für die Tiere – ein Gefühl, das Claudia Schönbacher nur allzu gut nachvollziehen kann.

Politischer Einsatz für den Tierschutz

„Ich selbst komme vom Land und hatte immer schon viel mit Tieren zu tun,“ verriet Schönbacher. „Es ist eine große Freude, dass ich mich als Tierschutzstadträtin jetzt auch im politischen Alltag für Tiere einsetzen darf. Besonders stolz sind wir auch darauf, dass die Stadt Graz in diesem Jahr den Sonderpreis des Landes Steiermark für den Tierschutz erhalten hat.“ Doch nicht nur die Veranstaltung selbst war ein Zeichen der Anerkennung. Als kleines Dankeschön erhielten alle Freiwilligen eine geprägte Tierschutz-Münze, die sie als Symbol für ihre Arbeit mit nach Hause nehmen konnten.

Ehrenamtliche Tierschützer und treuer Begleiter „Balu“ geehrt

Ehrenamtliche von Vereinen wie dem Landestierheim Grabenstraße, Arche Noah, die Schlossbergkatzen, Turtle Island, Futterbox Graz, Kleine Wildtiere in großer Not, der Steirische Reptilien- und Amphibienverein sowie zahlreiche Privatpersonen, deren Herz für den Tierschutz schlägt, nahmen an dem Abend teil. Auch der treue Hund „Balu“ war Teil des Abends und symbolisierte die vielen Tiere, die von den Ehrenamtlichen gerettet und umsorgt werden.