Frühstück, Brötchen und Snacks: „Café Tiger“ hat in Klagenfurt eröffnet

Am Dienstag, dem 1. Oktober 2024, hat in der Burggasse 7 in Klagenfurt das neue Tagescafé „Café Tiger“ seine Türen geöffnet. Das Café bietet eine breite Auswahl an Frühstücksgerichten und heißt die Gäste von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr willkommen.

Hausgemachte Kuchen und Torten

Sonntags bleibt das Café derzeit geschlossen. Für Gruppen wird eine telefonische Vorbestellung empfohlen, um sicherzustellen, dass die Brötchen und Snacks rechtzeitig zubereitet werden. Das Angebot umfasst neben einer Auswahl an hausgemachten Snacks auch eine Reihe von Kuchen und Torten.