„Enthauptung“: Jazz Gitti plant Klage wegen Gewaltaufruf im Netz

Viele Menschen halten das Internet für einen rechtsfreien Raum – das lassen zumindest geschmacklose bis hin zu gefährlichen Kommentaren oft annehmen. Vor allem Promis werden online häufig aufs Übelste beschimpft. Ein Beispiel aus jüngster Zeit: Entertainerin und Sängerin Jazz Gitti wurde in den sozialen Medien gar eine „Enthauptung“ vorgeschlagen.

„Da hilft nur noch Enthauptung“

„Tut mir leid, aber diese Person ist unmöglich. Da hilft nur noch Enthauptung“, ist in einem Kommentar zu einem Beitrag über Jazz Gitti zu lesen. Die Unterhaltungskünstlerin, die aktuell in der Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ zu sehen ist, lässt sich diese Bemerkung aus der untersten Schublade jedoch nicht gefallen. Sie teilt einen Screenshot und das Profil der Kommentatorin auf Facebook und fragt ihre Fans: „Was sagt ihr zu diesem furchtbaren Kommentar? Was ist mit manchen Menschen los?“

©Screenshot Facebook/Jazz Gitti Gegen Jazz Gitti wurde auf Facebook scharf geschossen – doch das lässt sich die Entertainerin nicht gefallen.

Jazz Gitti will Klage einreichen

Doch damit nicht genug: In einem Kommentar teilt die 78-jährige Jazz Gitti der Haterin mit, dass sie rechtliche Schritte einleiten würde. Dazu schreibt sie: „Es muss ihnen nicht gefallen und in Wirklichkeit sind mir Hater total egal. Die paar überlebe ich schon. Aber Ihr Kommentar wurde nun abgespeichert und werde Montag die Klage einreichen!“ Auch teilt die Entertainerin der Haterin unverblümt mit, was sie von ihr hält: „Sie tun mir richtig leid und möchte niemals so werden, wie Sie es sind. Sie sind einfach ein ganz schlechter Mensch und Karma wird es regeln.“

Unterstützung für Gitti

In den Kommentaren zu ihrem Posting erhält Jazz Gitti viel Zuspruch. So schreibt etwa eine Facebooknutzerin: „Liebe Gitti ich fühle das total, manche Menschen sind einfach unmöglich, ich erlebe das auch Tag für Tag, aber wir sind Powerfrauen und damit können viele nicht umgehen.“ Andere heben hervor, wie „unfassbar“, „schockierend“ und „furchtbar“ der Enthauptungs-Kommentar sei und wünschen Gitti das Allerbeste. Und eine Userin fasst die Causa folgendermaßen zusammen: „Wie die Gitti so schön singt ,Es gibt so viel Trottel auf der Wölt‘ und diese Dame gehört dazu.“

Was tun bei Hass im Netz? Wenn du selbst Opfer von Hass im Netz geworden bist, kannst du dich bei der Beratungsstelle „Gegen Hass im Netz“ der Organisation ZARA melden. Diese ist telefonisch erreichbar unter 00431 929 13 99. Außerdem gibt es auf der Homepage die Möglichkeit, Vorfälle über verschlüsselte E-Mail oder ein Kontaktformular zu melden. Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle sind: Mo – Mi: 10 – 15 Uhr, Do: 10 – 18 Uhr, Fr: 10 – 15 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 07:34 Uhr aktualisiert