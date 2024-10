Herbstferien und Graz-Marathon: Das sind die Stau-Hotspots dieser Woche

Der Montag, 14. Oktober 2024, stellt für die Schüler in den deutschen Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit dem Beginn von zweiwöchigen Herbstferien eine vermutlich willkommene Zäsur im Schulalltag dar. Viele der rund 4,1 Millionen Schüler und deren Erziehungsberechtigten werden die Möglichkeit zu einem Wanderausflug in Österreich, Slowenien oder Südtirol nutzen. Auch die Adria mit Temperaturen bis zu 23 Grad wird so manche locken. Die Auswirkungen auf die Transitrouten sind vorhersehbar: Staus und lange Verzögerungen. Auch diesmal wird der Samstag laut Erfahrungen des ARBÖ der stärkste Reisetag.

Stau-Hotspots Baustellen-Bereich auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling und Werfen

der Gegenverkehrsbereich bei Wörgl auf der Inntalautobahn (A12)

die Brennerautobahn (A13) mit der Mautstelle Schönberg samt Baustellenbereich

die Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf

sowie dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen zu Stauanziehungstrecken.

In Oberösterreich wird es am Samstag bis in den Nachmittag hinein auf der Innkreisautobahn (A8) vor der Baustelle zwischen Wels-West und Knoten Voralpenkreuz und der Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn (A9) stauen.

Viel Geduld könnte in der Steiermark auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Steiermark vor allem vor dem Baustellenbereich bei Ardning gefragt sein.

Graz Marathon findet statt

Am Sonntag, 13. Oktober 2024, findet der „Graz Marathon“ seine 31. Ausführung. Start und Ziel befinden sich vor der Oper in der steirischen Landeshauptstadt. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Das Ziel wird um 16 Uhr geschlossen. Bereits am Samstag, 12. Oktober, starten und enden der Maskottchenlauf, der Bambini Sprint, der Junioren Lauf, der Familienlauf, City Run und der Nordic Walk. Der ARBÖ-Tipp: „Besucher und Läufer reisen am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Wobei es auch hier zu Kurzführungen, Umleitungen und Ersatzverkehr kommt. Vorzugsweise informiert man sich auf der Homepage der Graz Holding oder telefonisch unter 0316/887-4224.“

Hier kommt es in Graz zu Verkehrsbehinderungen

Wegen Aufbauarbeiten werden bereits ab Donnerstag, 10. Oktober, 10 Uhr bis Dienstag, 15. Oktober, 17 Uhr, die Franz-Graf-Allee sowie am Samstag der Burg- und Opernring ab 12 und die Wilhelm-Fischer-Allee ab 11 Uhr bis Montag, 14. Oktober, 4 Uhr gesperrt. Am Sonntag werden von 9 bis 16 Uhr rund 40 Straßenverbindungen, unter anderem die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, die Münzgrabenstraße, Gries- und Lendkai, Theodor-Körner-Straße und Weinzöttlstraße zeitweise gesperrt. Auch die Augartenbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Keplerbrücke, Radetzkybrücke und Tegetthoffbrücke sind gesperrt.