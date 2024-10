Unfall beim Murpark: Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfall, der sich gestern beim Murpark in Graz ereignet hat.

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfall, der sich gestern beim Murpark in Graz ereignet hat.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 08:20 / ©5min.at

Am 7. Oktober ereignete sich ein Unfall beim Grazer Einkaufszentrum Murpark. Ein Autolenker fuhr gegen 15 Uhr am linken Fahrstreifen der zweispurigen Liebenauer Tangente in Richtung Autobahnzubringer Graz-Ost. Im Kreuzungsbereich zur Einfahrt des Murparks kam es zu einer Kollision mit einer Autofahrerin. Sie war mit ihrem Pkw Richtung stadteinwärts (Stadion) unterwegs und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Bitte meldet euch bei der Verkehrsinspektion I 059133/654110, wenn ihr etwas gesehen habt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 08:51 Uhr aktualisiert