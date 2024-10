Polarlichter erstrahlen Österreichs Nachthimmel

Wie Webcams belegen, hat sich der Nachthimmel in der Nacht auf Dienstag, dem 8. Oktober, in bunten Farben erleuchtet – gelb, grün und rot. Verantwortlich für dieses beeindruckende Schauspiel waren Polarlichter, die zwar nicht direkt über Österreich auftraten, aber von erhöhten Standorten aus klar und deutlich sichtbar waren.

©Screenshot Webcam „Dachstein“ | Polarlichter über dem Dachstein, Steiermark. ©Screenshot Webcam „Dachstein“ | Polarlichter über dem Dachstein, Steiermark. ©Screenshot Webcam „Dachstein“ | Polarlichter über dem Dachstein, Steiermark. ©Screenshot Webcam „Dachstein“

Polarlichter erhellten den Dachstein und Graz

Besonders eindrucksvoll war das Spektakel auf dem Dachstein, wo die Polarlichter von 23 Uhr bis 5.50 Uhr in ihrer vollen Pracht zu sehen waren. Über mehrere Stunden hinweg erleuchteten die bunten Lichter den Nachthimmel und schufen eine magische Atmosphäre, die sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann zog. Auch in Graz, in der Nacht auf Montag, konnte man Polarlichter beobachten. Vom Schöckl aus bot sich ein atemberaubender Ausblick auf das Himmelsphänomen. Auch in der heutigen Nacht waren über Graz Polarlichter zu sehen sein.

©Screenshot Panoramakamera Schöckl In der Nach auf Montag waren auch über Graz Polarlichter zu sehen.

Was sind Polarlichter? Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre und das Magnetfeld der Erde treffen. Dabei werden die Stickstoff- und Sauerstoffatome in der Hochatmosphäre angeregt und beginnen zu leuchten, was die beeindruckenden Lichterscheinungen am Himmel verursacht.

In diesem Jahr gab es bereits mehrere Polarlicht-Ereignisse in Österreich. Sowohl im Mai, Juni als auch im August hatten Beobachter die Gelegenheit, das spektakuläre Naturschauspiel zu erleben. Besonders die Polarlichter im Mai hinterließen einen bleibenden Eindruck, als die Lichter besonders deutlich über Österreich zu sehen waren. Damals erreichten uns zahlreiche beeindruckende Fotos, die das Phänomen festhielten.

©Leserfoto | Polarlichter erstrahlten im Mai … ©Leserfoto | den österreichischen Nachthimmel. ©Leserfoto | Viele Leser konnten im Mai die Polarlichter sehen.

Häufig gestellte Frage Wie häufig treten Polarlichter auf? In den Polarregionen treten Polarlichter relativ häufig auf, teilweise sogar mehrmals pro Woche. Die Häufigkeit variiert jedoch abhängig vom Sonnenzyklus, der etwa 11 Jahre dauert. Während der Phasen hoher Sonnenaktivität (Sonnenmaximum) treten Polarlichter häufiger und intensiver auf, während sie in Phasen geringerer Aktivität (Sonnenminimum) seltener zu sehen sind. Aktuell befindet sich die Sonne am Höhepunkt des momentanen Zyklus, weswegen häufiger Phänomene wie Polarlichter auftreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 08:52 Uhr aktualisiert