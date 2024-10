Revolution im Klassenzimmer: Schüler gestalten realitätsnahen Matheunterricht

Die Universität Klagenfurt will Schülern dabei helfen, den alltäglichen Sinn in der Mathematik zu entdecken.

Wie kann man mathematische Inhalte im Unterricht sinnvoll mit gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen? Diese Frage stellen sich nicht nur Lehrpersonen und Schulbuchautoren sowie Forscher im Bereich der Didaktik, sondern neuerdings auch Schülerinnen und Schüler im Sparkling-Science-Projekt „MatheConnect“.

Lebenswelt der Schüler im Matheunterricht berücksichtigen

„Viele Schüler stellen sich die Frage, was die Mathematik mit ihrem Leben zu tun hat. Gleichzeitig wissen wir aus Studien auch, dass es sinnvoll ist, auch im Mathematikunterricht die Lebenswelt der Schüler zu berücksichtigen“, führt Daniela Steflitsch (Institut für Didaktik der Mathematik an der Universität Klagenfurt) aus. Mit dem Projekt „MatheConnect“ nutzt das Forschungsteam, dem neben Projektleiterin Daniela Steflitsch auch Sandra Wieser als Projektmitarbeiterin angehört, nun die Expertise von Schülern des BG St. Martin/Villach als Citizen Scientists: Sie sollen dabei unterstützen, lebensrelevante fächerübergreifende Themen zu identifizieren, die in den Mathematikunterricht integriert werden können. In enger Zusammenarbeit mit Schülern aus zwei Oberstufenklassen (10. und 11. Schulstufe) soll an den Forschungsfragen gearbeitet werden.

Verknüpfung von Schülerinteressen und mathematischen Themen

Daniela Steflitsch erklärt dazu: „Der allererste Schritt im Projekt besteht darin, dass die Schüler der Citizen-Scientist-Klassen passende Erhebungsmethoden überlegen bzw. designen, um die Interessen von Schülern unterschiedlicher Schulstufen zu erheben, weil wir denken, dass junge Menschen ganz andere Ideen haben, wie man ihre eigene Altersklasse bzw. noch jüngere Schüler erreicht. Mit diesen Erhebungsmethoden sollen dann im nächsten Schritt die gesellschaftlichen Themen identifiziert werden.“ In der zweiten Phase wird das Projektteam diese Themen mit mathematischen Inhalten verknüpfen und passende Lernmaterialien erstellen. „Schließlich wollen wir die entwickelten Materialien evaluieren. Dazu geben die Citizen Scientists nicht nur selbst Rückmeldungen, sondern führen auch Interviews mit weiteren Schülern sowie Mathematiklehrpersonen, um Feedback zu sammeln“, erläutert Daniela Steflitsch. Am Ende sollen optimierte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen, die sowohl den Anforderungen des Lehrplans als auch den Interessen der Schüler entsprechen. Das Projekt wird von 2024 bis 2028 im Programm „Sparkling Science“ vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert.

