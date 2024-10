Kärntner im Krankenstand abgemeldet – AK setzt Nachzahlung durch

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 09:40 / ©Footomontage Canva/5 Minuten

Wegen eines angeblich „unberechtigten vorzeitigen Austritts“ wurde ein Kärntner Arbeitehmer während seines Krankenstandes abgemeldet. Zu Unrecht, daher muss das Unternehmen rund 6.400 Euro brutto nachzahlen. AK-Präsident Günther Goach: „Wer krank ist, ist krank. Niemand sollte deshalb um seinen Job fürchten müssen! Die AK fordert seit Jahrzehnten die Einführung eines gesetzlichen Kündigungsschutzes im Krankenstand.“

AK Villach erkämpfte 6.400 Euro brutto für Arbeitnehmer

Die ärztliche Verlängerung seines Krankenstandes hatte ein Kärntner Dienstnehmer einen Tag zu spät an das Unternehmen übermittelt, worauf ihn die Firma unverzüglich abmeldete. Verzweifelt wandte sich der Mann an die Arbeiterkammer in Villach. „Im konkreten Fall des Dienstnehmers kann man nicht von einem ‚unberechtigten vorzeitigen Austritt‘ sprechen“, erklärt Michelle Müllneritsch, Juristin der AK Villach, die sich erfolgreich für den Arbeitnehmer eingesetzt hat. Dank der juristischen Unterstützung durch die AK-Expertin konnte eine korrekte Abrechnung und Abmeldung beim zuständigen österreichischen Sozialversicherungsträger erreicht werden. Der Dienstnehmer erhielt schließlich rund 3.900 Euro netto bzw. 6.400 Euro brutto.

AK fordert Kündigungsschutz im Krankenstand

AK-Präsident Goach: „Es ist entscheidend, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und sich im Bedarfsfall bei uns in der Arbeiterkammer Unterstützung holen. Wir stehen an der Seite der Beschäftigten und setzen uns für faire Bedingungen ein. Wir fordern daher nicht nur einen Kündigungsschutz im Krankenstand, sondern auch eine gesetzliche Regelung, dass Urlaub und Zeitausgleich schon vom ersten Krankenstandstag an nicht konsumiert werden dürfen.“