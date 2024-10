Ex-Hurrikan „Kirk“ nähert sich: Was kommt auf Österreich zu?

Ex-Hurrikan „Kirk“ sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. In abgeschwächter Form wird er in den kommenden Tagen, voraussichtlich am morgigen Mittwoch, 9. Oktober, auf das europäische Festland treffen. Derzeit bewegt sich Ex-Hurrikan „Kirk“ noch weit draußen am Atlantik – hinter dem Tief „Gerda“. Laut GeoSphere Austria wird „Kirk“ als „kräftiges Sturmtief von Frankreich via BeNeLux nach Deutschland ziehen, mit dabei wohl Sturmböen und Starkregen.“ Das Zentrum des Ex-Hurrikans soll wahrscheinlich von der Biskaya (Golf bei Spanien/Frankreich) über Frankreich in Richtung Norddeutschland ziehen. Nun stellt sich die Frage, ob „Kirk“ auch Österreich trifft.

Hast du vom Hurrikan „Kirk“ zuvor schon gehört? Ja, darüber redet man seit Tagen. Nein, lese ich zum ersten Mal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Trifft „Kirk“ Österreich?

Eins vorweg: „Einen direkten Treffer wird es nicht werden“, wie die GeoSphere Austria betont. Allerdings könnte „Kirk“ indirekt Auswirkungen auf das Wetter in Österreich haben, denn dieser Tage soll sich der Föhn verstärken. Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es: „‚Kirk‘ wird in einer Höhenströmung eingebettet. Die südwestliche Strömung betrifft hauptsächlich den Alpenhauptkamm. Aus heutiger Sicht muss aber gesagt werden, dass der Föhn heute wahrscheinlich stärker ist als morgen. Ob jetzt ‚Kirk‘ für das Wetter verantwortlich ist, oder die Süd-West-Strömung, ist wie die Frage nach Henne und Ei.“ De facto, heute und morgen, ist in Österreich mit einem starken Föhn zu rechnen. Ob konkret der Ex-Hurrikan „Kirk“ die Wetterlage beeinflusst, kann nicht gesagt werden.

Starker Föhn in Österreich

Wie sieht es nun mit dem Föhn in Österreich aus? In der GeoSphere Austria-Prognose für den heutigen Dienstag heißt es: „Mit einer kräftigen südwestlichen Strömung stauen sich entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon dichte Wolken und es regnet im Tagesverlauf immer häufiger. (…) Am Nachmittag zieht von Westen her eine Störung auf und beendet den Föhn. In der Folge breiten sich dichte Wolken und Regen aus. Im Westen bläst starker bis stürmischer Südföhn.“ Für Westösterreich wurde aufgrund des starken Föhns eine gelbe Vorwarnung ausgegeben. Gebietsweise sei mit Windböen bis 80 km/h zu rechnen.

©GeoSphere Austria Screenshot Für Westösterreich wurde eine gelbe Vorwarnung ausgesprochen.

Alpenhauptkamm betroffen

Mit starkem Föhn ist vor allem entlang des Alpenhauptkammes zu rechnen. Somit sind auch Kärnten, Steiermark und Salzburg betroffen, wie aus den regionalen Prognosen hervorgeht. Im südlichsten Bundesland Österreichs trifft es vor allem Unterkärnten. Hier ist mit lebhaftem, föhnigem Südwind zu rechnen. Der Südföhn sorgt in Kärnten regional auch für Temperaturen über 20 Grad. Für die Steiermark heißt es von der GeoSphere Austria: „Am Dienstag wird der föhnige Südwestwind stärker und kann tagsüber in den meisten Tälern und Niederungen zumindest mäßig auffrischen, stellenweise kommt es auch zu lebhaften Böen.“ In den Salzburger Föhnregionen, im Bereich der Tauern und Nordalpen, sind stärkere Böen mit Spitzen bis zu 80 km/h zu rechnen. Leichter Föhn trifft auch Oberösterreich. Am Mittwoch kommt jedenfalls auch teils föhniger Südwind in Österreich auf. Die Prognose findest du hier.

UWZ: „Ex-Hurrikan Kirk wird unser Wetter mit beeinflussen“

Hinsichtlich der Frage, wie „Kirk“ das Wetter in Österreich beeinflusst, ist sich die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) beziehungsweise UBIMET etwas sicherer: „Ein erstes Tief sorgt bereits von Dienstag auf Mittwoch für Regen und Südföhn, ein zweites schließlich am Donnerstag. Dann spielt auch der Ex-Hurrikan KIRK eine entscheidende Rolle, denn dieser wird als außertropisches Sturmtief über Frankreich nach Deutschland ziehen und am Rande auch unser Wetter mit beeinflussen.“ Auch UBIMET-Meteorologe Nikolas Zimmermann kommentiert auf X (vormals Twitter): „Es gibt noch einige Unsicherheiten, bei solch einer Zugabhn dürfte der umgewandelte Ex-Hurrikan aber für einen kurzen, herbstüblichen Föhnsturm in den Nordalpen sorgen.“

Der Unsicherheitsbereich der NHC-Prognose für die Zugbahn von #Kirk reicht fast bis Österreich. Es gibt noch einige Unsicherheiten, bei solch einer Zugabhn dürfte der umgewandelte Ex-Hurrikan aber für einen kurzen, herbstüblichen Föhnsturm in den Nordalpen sorgen. pic.twitter.com/9VeC0SG2rO — Nikolas Zimmermann (@nikzimmer87) October 5, 2024

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 09:44 Uhr aktualisiert