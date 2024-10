Von der Piste in den Hörsaal: Kärntner Profisnowboarderin legt Pause ein

Die Profisnowboarderin Daniela Ulbing möchte sich in den nächsten Monaten voll und ganz auf ihr Masterstudium in Applied Economics an der Universität Wien konzentrieren. Aus diesem Grund legt die Villacherin eine Rennpause ein und wird in der kommenden Saison keine Weltcuprennen fahren. Die 26-Jährige kann unter anderem bereits auf eine Goldmedaille im Parallelslalom bei den Snowboard-Weltmeisterschaften 2017 in der Sierra Nevada sowie eine Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zurückblicken. Laut Ski-Austria-Bericht hat sich Ulbing das Ziel gesetzt, bei den Winterspielen 2026 in Italien wieder dabei zu sein. Bis dahin wolle sie sich auf Kraft- und Konditionstraining konzentrieren und auch an ihrer Technik arbeiten.