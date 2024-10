Hirscher über Karriere-Aus „Vielleicht ist heuer das Abschiedsjahr“

Marcel Hirscher kündigt sein endgültiges Karriere-Aus an.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024

Fragezeichen stehen noch über dem Weltcup-Comeback von Salzburger Ski-Ass Marcel Hirscher (35). Zuletzt hatte sich der Skistar kurz vor dem Saisonauftakt in Sölden eine Erkrankung eingefangen. Mehr dazu in: Marcel Hirscher erkrankt: Verschiebt er jetzt das Comeback? In einem Interview mit Servus TV im „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ sagt Hirscher: „Es wäre ein schöner Start für mein Herzensprojekt. Definitiv. Es wäre schon mein Plan und mein Wunsch. Aber ich kann das heute nicht beantworten.“

Start in Sölden noch fraglich

Die Entscheidung für seinen Antritt werde am Freitag vor Sölden, dem 25. Oktober, getroffen. Hirscher dazu: „Es bleibt, sich die Frage zu stellen: Woraus profitiert man mehr? Von einem Rennen oder von Trainingsmöglichkeiten? Das wird sich jetzt herausstellen, in den nächsten drei Wochen. Da wird sich entscheiden, ob ich einigermaßen ins Fahren komme oder ob ich noch zwei Wochen mehr Zeit brauche oder einen Monat mehr Zeit brauche.“ Ein Top-15-Platz sei aus seiner Sicht jedenfalls nicht realistisch. Hirscher geht bekanntlich ja künftig für Holland an den Start.

Nach einem Jahr schon wieder Karriereende?

Doch der achtfache Weltcup-Gesamtsieger lässt mit einer weiteren Aussage aufhorchen. Hirscher: „Es ist jetzt vielleicht auch der Abschluss meiner ersten Karriere. Ich habe beim Weltcup-Finale nicht gewusst, dass ich kein Rennen mehr fahren werde. Das hat sich dann ergeben. Somit habe ich nie ein Abschiedsjahr gehabt. Vielleicht ist es das heuer. Das Projekt ist nur auf ein Jahr ausgelegt. Es war nie länger gedacht. Sag aber niemals nie. Denn ich habe auch nie geglaubt, dass ich heute dasitze und über ein Comeback oder über ein Herzensprojekt rede.“ Demnach könnte Hirscher bereits nach einem Jahr den Profi-Skisport an den Nagel hängen.

Hirscher geht von WM-Qualifikation aus

Und wie sieht es nun mit der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm aus? „Ich glaube, dass ich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft schaffen werde, weil die Konkurrenz im eigenen Land, sprich im holländischen Skiverband, nicht allzu groß ist. Weil da bin ich alleine. Das ist schon einmal ein Riesenvorteil. Einfach das Erlebnis dort, in Österreich eine Ski-WM, das mitzunehmen, ist einfach geil. Auf das freue ich mich wahnsinnig“, so Marcel Hirscher im Interview mit Servus TV. Alle Fans drücken ihm jedenfalls die Daumen für seine Pläne.