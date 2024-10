Polizeieinsatz in Graz: Schule wegen Bombendrohung evakuiert

In Graz läuft derzeit ein groß angelegter Polizeieinsatz im Bereich der Keplerstraße, nachdem eine Drohung eingegangen ist. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, den Bereich großräumig zu meiden: „Wir bitten auch Eltern und Erziehungsberechtigte derzeit nicht in den abgesperrten Bereich zuzufahren“, heißt es seitens der Polizei. „Die Schüler stehen da jetzt alle am Lendplatz herum“, berichtet ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten.

Ob ein Zusammenhang mit der Drohung Ende September am Grazer Hauptbahnhof besteht, kann noch nicht bestätigt werden. #graz0810 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) October 8, 2024

Schule evakuiert und öffentlicher Verkehr umgeleitet

Als Vorsichtsmaßnahme wurde eine nahegelegene Schule evakuiert und der öffentliche Verkehr in diesem Gebiet wird umgeleitet. „Sprengstoffexperten stehen bereits vor Ort im Einsatz. Ob ein Zusammenhang mit der Drohung Ende September am Grazer Hauptbahnhof besteht, kann noch nicht bestätigt werden“, heißt es weiter. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. „Die Schüler stehen da jetzt alle am Lendplatz herum“, berichtet ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten. Auch mehrere Rettungsautos sind vor Ort.

Eine Schule in diesem Bereich wurde vorsorglich evakuiert. Wir bitten auch Eltern und Erziehungsberechtigte derzeit nicht in den abgesperrten Bereich zuzufahren. #graz0810 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) October 8, 2024

„Linien 58 und 63 können nicht ihre gewohnte Route fahren“

„Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich des BG/BRG Kepler und der damit verbundenen Sperre der Keplerstraße können die Linien 58 und 63 nicht ihre gewohnte Route fahren. Sie werden umgeleitet“, heißt es seitens der Holding Graz.

„Haltestellen Marienplatz, Lendplatz und Keplerbrücke werden in ausgelassen“

Die Linien 58 und 63 in Richtung Ragnitz und Schulzentrum St. Peter fahren ab der Haltestelle Babenbergerstraße über die Kalvarienbrücke und die Grabenstraße bis zur Haltestelle Wormgasse. Von dort aus geht es weiter nach Ragnitz bzw. zum Schulzentrum St. Peter. „Die Haltestellen Marienplatz, Lendplatz und Keplerbrücke werden in diese Richtung ausgelassen“, wird weiter mitgeteilt. „In Richtung Hauptbahnhof fahren die Linien 58 und 63 ab dem Geidorfplatz über die Bergmanngasse, Grabenstraße, Kalvarienbrücke, Fröbelpark, Schrödingerstraße, Mariengasse zur Haltestelle Marienplatz und weiter zum Hauptbahnhof“, teilt die Holding Graz abschließend mit.

#Update: Drohung kam per Mail

„In den Vormittagsstunden langte bei der Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark per Mail eine Drohnachricht ein. Dabei wurde auch der Hinweis auf Sprengsätze geäußert. Seither laufen umfassende Absperrmaßnahmen und Evakuierungsmaßnahmen im Bereich der Keplerstraße. Mehrere Objekte könnten von den Maßnahmen betroffen sein. Es kommt zu vorsorglichen Evakuierungen. Zahlreiche Polizeistreifen sowie Sprengstoff-Experten der Polizei stehen im Einsatz“, heißt es seitens der Polizei. Auch eine Drohne ist im Einsatz.

Bereits zweite Drohung in Graz

„Bereits am Abend des 30. September 2024 war es in Graz zu einer offenbar ähnlichen Drohung gekommen. Dabei kam es zu umfassenden Evakuierungen am Grazer Hauptbahnhof sowie am Ostbahnhof„, wird weiter ausgeführt. In anderen Bundesländern gab es in der vergangenen Woche ebenfalls ähnliche Einsätze. Ob diese Vorfälle in Verbindung mit der Drohung von vor etwa einer Woche stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen in allen Fällen sind weiterhin im Gange. „Was das wieder für Kosten verursacht, der Einsatz. Aber man weiß ja nie… Evakuieren muss man auf jeden Fall, nicht dass wirklich etwas passiert“, sagten zwei ältere Frauen gegenüber 5 Minuten vor Ort.

Auch in Linz wurde eine Schule evakuiert

Zeitgleich läuft in Linz ein Polizei-Einsatz. Gegen das Ramsauer Gymnasium wurde eine Bombendrohung via Mail ausgesprochen. Die Schule wurde evakuiert und die Straßen gesperrt. Mehr Infos in: Bombendrohung in Linz: Schule evakuiert.

