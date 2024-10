Bombendrohung in Linz: Schule evakuiert

Die Bombendrohung gegen das Ramsauer Gymnasium ging gegen 10 Uhr via Mail bei der Polizei ein. Sofort rückte die Polizei zum Einsatz aus, auch der Polizei-Hubschrauber kreist über dem Bereich. Die Schule wurde evakuiert und die Straßen wurden gesperrt. Nähere Informationen folgen.

Zeitgleich Einsatz in Graz

In Graz wurde zeitgleich ebenso eine Schule evakuiert. Mehr Infos in: Polizeieinsatz in Graz: Drohung führt zu Evakuierung einer Schule. Auch in diesem Fall gab es eine Drohung. Der öffentliche Verkehr in diesem Gebiet wird umgeleitet. „Sprengstoffexperten stehen bereits vor Ort im Einsatz. Ob ein Zusammenhang mit der Drohung Ende September am Grazer Hauptbahnhof besteht, kann noch nicht bestätigt werden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark gegenüber 5 Minuten.