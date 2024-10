Shuttleservice zwischen Kärntner Bahnhöfen und Touristenzielen gestartet

Mit Juli hat die ÖBB-Personenverkehr AG das Bahnhof-Shuttle Kärnten vom ehemaligen Betreiber IST-mobil übernommen. Im Auftrag der Touristischen Mobilitätszentrale Kärnten verbindet ÖBB Transfer Kärnten ab 8. Oktober 17 Kärntner Bahnhöfe mit mehr als 6.000 touristischen Unterkünften, Campingplätzen und über 250 Ausflugszielen in acht Kärntner Urlaubsregionen und macht Fahrgästen damit ein komfortables und nachhaltiges Angebot für die erste und letzte Meile. Kärnten ist nach Zell am See-Kaprun und Baden bei Wien, die dritte Region, in welcher der Shuttleservice angeboten wird.

„Gute Erschließung der ersten und letzten Meile“ notwendig

„Für immer mehr Gäste ist die autofreie Anreise bereits ein Buchungsfaktor. Auch in Kärnten merken wir eine stetige Zunahme an Touristen, die mit dem Bus oder der Bahn anreisen wollen. Gerade durch die neue Koralmbahn wird das weiter an Bedeutung gewinnen. Damit das gut funktioniert, braucht es eine gute Erschließung der ersten und letzten Meile, die finale Strecke zwischen dem Ankunftsort und dem Reiseziel. Es freut mich, dass mit ÖBB-Transfer Kärnten das Mobilitätsangebote für die Gäste gesichert und weiter ausgebaut wird“, so Mobilitäts- und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Gestaffelte Tarife und Zoneneinteilung

Eine der Hauptherausforderungen beim Urlaub ohne eigenem Auto sind die erste und letzte Meile. Hier setzt ÖBB Transfer Kärnten an: Wer mit dem Zug anreist, kann das Ticket gemeinsam mit dem Zugticket buchen. Wer mit dem Klimaticket oder ohne Ticket reist, kann das Ticket telefonisch zwischen 6 und 21 Uhr unter +43 4242 42000 24 bis spätestens 20 Uhr am Vortag auch zugticketunabhängig buchen. Sollte der Zug einmal verspätet sein, warten die Fahrerinnen und Fahrer von ÖBB Transfer Kärnten – natürlich ohne Preisaufschlag. Zudem sind die Fahrzeuge entweder Kombis oder Neunsitzer und bieten somit genug Platz für die ganze Familie. Gebucht werden kann bereits ab fünf Euro pro Person. Die Tarife sind gestaffelt und richten sich nach Zonen. Kinder bis inkl. zwölf Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos. Die Zusammenarbeit ist vorerst bis April 2025 vereinbart.