Axt-Mörder wohl „im Drogenrausch ausgezuckt“: Vernehmung heute geplant

Der Verdächtige im Mordfall in Wien-Favoriten konnte bisher nicht vernommen werden. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion erklärte, sei der 45-jährige Mann, der im Verdacht steht, einen anderen Mann in seiner Wohnung getötet zu haben, bisher nicht vernehmungsfähig. Die Polizei hat jedoch für den heutigen Vormittag eine erneute Befragung geplant.

Fund der Leiche nach Hinweis des Verdächtigen

Der Fall nahm am Montag eine schockierende Wendung, als der Verdächtige selbst in einer Polizeiinspektion in Linz angab, dass sich eine Leiche in seiner Wohnung in Wien befinde. Daraufhin alarmierten die Beamten ihre Wiener Kollegen, die sofort ein Team der WEGA zum Tatort entsandten. In der Wohnung des Mannes im Sonnwendviertel entdeckten sie eine männliche Leiche mit massiven Verletzungen. Medienberichten zufolge befand sich eine Axt im Kopf des Opfers.

Drogenabhängigkeit als möglicher Auslöser

Der Verdächtige, der nach dem Tatzeitpunkt zu seiner Schwester in Linz gereist war, befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Fest steht, dass der Mann drogenabhängig ist, was die Ermittlungen zusätzlich erschwert. Seine Vernehmung am Montag scheiterte, vermutlich aufgrund seines Zustands. Wie Medien berichteten, soll er die Tat unter Suchtgifteinfluss begangen haben und „im Drogenrausch ausgezuckt“ sein. Weder seine Anwältin Astrid Wagner noch die Landespolizeidirektion wollten das gegenüber der APA am Dienstag bestätigen.

Identität des Opfers weiterhin unklar

Bisher gibt es noch keine genaueren Informationen zur Identität des Opfers sowie zum Verhältnis zwischen den beiden Männern. Die Ermittler des Landeskriminalamts arbeiten intensiv daran, die genauen Hintergründe des Verbrechens aufzudecken. (APA/red. 8. 10. 2024)