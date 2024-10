Schüsse abgefeuert: Verfolgungsjagd endete mit Crash

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 12:03 / ©LPD Wien

Am Montagabend, dem 7. Oktober, kam es in Wien-Meidling zu einer Verfolgungsjagd. Gegen 21.10 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Hufelandgasse ein Auto auf, das eine Kreuzung bei Gelblicht überquerte. Als die Polizisten versuchten, den Lenker anzuhalten, trat dieser aufs Gas und flüchtete in Richtung Breitenfurter Straße stadtauswärts.

Gefährliche Verfolgungsjagd

Trotz der Verfolgung durch mehrere Streifenwagen setzte der Fahrer seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit fort und missachtete dabei mehrere rote Ampeln. Dabei wurde festgestellt, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs als gestohlen gemeldet waren. Die Fahrt gefährdete zahlreiche Verkehrsteilnehmer und Fußgänger, die Kollisionen nur knapp vermeiden konnten.

©LPD Wien Der Drogen-Lenker rammte ein Polizeiauto.

Polizist gab Schüsse ab

In der Hadikgasse eskalierte die Situation weiter: Der flüchtige Lenker rammte einen quer gestellten Streifenwagen und fuhr direkt auf einen Polizisten zu, der daraufhin mehrere Schüsse abgab. Schließlich endete die Flucht in der Kaltenbäckgasse, wo der 18-jährige Kroate ohne Lenkberechtigung widerstandslos festgenommen werden konnte.

Drogen und Pistole sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden mehrere Säckchen mit mutmaßlichem Kokain und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Ein Amtsarzt stellte fest, dass der Lenker unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Nach der Vernehmung wurde der 18-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West.