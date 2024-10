Drei Tote bei Unfällen: „Gefahren werden oft unterschätzt“

Eine detaillierte Unfallanalyse sei lange nicht möglich gewesen, da E-Scooter in der Statistik bisher immer gemeinsam mit Fahrrädern und E-Bikes geführt wurden. Das hat sich nun jedoch geändert, so der „ÖAMTC“. „Die differenzierte Untersuchung von Unfällen mit E-Scootern zeigt vor allem zwei Problemfelder auf: Fehlenden Fahrfertigkeiten sowie zu niedriges Risikobewusstsein und, damit verbunden, das Fahren unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss“, so ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé.

Mehrere Todesfälle auch schon 2024

Insgesamt 1.762 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von E-Scootern haben sich im Vorjahr ereignet, wobei 1.607 E-Scooter-Fahrer verletzt und drei Menschen dabei sogar getötet wurden. Auch heuer hat es schon mehrfach tödliche Unfälle von E-Scooter-Fahrern gegeben. Ende Juli verstarb ein 22-Jähriger in Wien, als er von der Straßenbahn angefahren wurde. Mitte August sind gleich zwei Personen mit E-Scootern in Österreich verstorben. Innerhalb weniger Tage wurde erst am 12. August ein E-Scooter-Fahrer in Tirol schwer verletzt auf der Straße gefunden – er verstarb kurz darauf. Am Abend des 14. August stürzte ein 66-jähriger Steirer über eine Böschung und starb.

Das sollte man als E-Scooter-Fahrer beachten

Die Fahrdynamik von E-Scootern ist sehr speziell. Umso wichtiger ist es, vor der ersten Fahrt im Straßenverkehr in einem geschützten Bereich zu üben. „Das gilt auch für Leih-Scooter, die man zunächst in verkehrsfreiem Umfeld testen sollte. Wir raten außerdem, beim Fahren einen Helm zu tragen und keinesfalls zu mehrt einen Scooter zu benutzen. Zudem gilt auch für Elektroroller-Fahrer: Niemals alkoholisiert oder unter Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss fahren“, warnt Nosé. Vor allem in der dunklen Jahreszeit sollten E-Scooter-Fahrer auch helle Kleidung und Reflektoren tragen, um besser gesehen zu werden.