Trauer bei Feuerwehr: „Gedanken in schweren Stunden sind bei Angehörigen“

Die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz, Steiermark, gibt am heutigen Dienstag, dem 8. Oktober 2024, die traurige Nachricht bekannt, „dass unser geschätzter Kamerad, Ehrenlöschmeister Rudolf Rath am Samstag, dem 5. Oktober 2024 für immer seine Augen geschlossen hat.“ „Unsere Gedanken in diesen schweren Stunden sind bei seinen Angehörigen. Ruhe sanft und in Frieden. Ein letztes „Gut Heil“ von deinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden“, teilen die Feuerwehrkameraden mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 13:10 Uhr aktualisiert