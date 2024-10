Nach Kritik: Kärnten schließt PV-Förderlücke und schafft Planungssicherheit

Nach reger Kritik am PV-Förderstopp des Landes Kärnten wurde nun eine Übergangslösung präsentiert.

Nach reger Kritik am PV-Förderstopp des Landes Kärnten wurde nun eine Übergangslösung präsentiert.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 13:13 / ©Solarimo/Pixabay

Im Jahr 2024 wurde seitens des Landes mit 52 Mio. Euro so viel wie noch nie in die Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energie investiert. Damit hat sich das Fördervolumen in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Nachdem der Fördertopf bereits mit Oktober erschöpft ist und heuer keine Anträge mehr eingereicht werden können, bringt nun eine Übergangslösung Planungssicherheit für die Betriebe und Haushalte.

PV-Förderstopp sorgte für Aufregung in Kärntner Betrieben

Unternehmen und Errichter von PV-Anlagen waren nach dem überraschenden Förderstopp des Landes in der Vorwoche vor den Kopf gestoßen. Betriebe haben aufgrund der Aufträge PV-Module und Stromspeicher vorfinanziert und eingelagert, die durch den Förderstopp weniger Abnehmer gefunden hätten. Für Kunden war durch den Wegfall der Förderung die PV-Anlage teilweise nicht mehr leistbar. Die Folge waren Stornierungen. Nach massiver Kritik in der Vorwoche hat das Land reagiert und die Förderlücke geschlossen. Das gab Energie-Landesrat Sebastian Schuschnig heute bekannt.

Rückwirkende Einreichung des Förderantrags möglich

Zusammengefasst sieht das neue PV-Fördermodell des Landes Kärnten wie folgt aus: Alle, die einen Antrag bis zum 1. Oktober gestellt haben, brauchen keinen weiteren Antrag zu stellen und bekommen das Geld ausgezahlt. All jene, die heuer schon investiert haben oder es noch vorhaben, können die Förderung vom 7. Jänner bis zum 28. Februar 2025 rückwirkend einreichen. Sie erhalten die höheren Fördersätze für das Jahr 2024, sofern die Rechnung und die Abnahme noch dieses Jahr erfolgt.

Fördersätze für 2025 gekürzt

Gleichzeitig mit der Übergangslösung für die PV-Förderung hat das Land heute die Fördersätze für das kommende Jahr präsentiert. Diese ist je nach Leistung der Anlage gestaffelt und bewegt sich zwischen 120 und 380 Euro pro kWp statt bisher 450 Euro.

PV-Fördersätze 2025: Bis 4 kWp: EUR 380,00

4 kWp bis 6 kWp: EUR 280,00

6 kWp bis 8 kWp: EUR 180,00

8 kWp bis 10 kWp: EUR 120,00

Stromspeicher fördert das Land kommendes Jahr mit 275 statt bisher 350 Euro je kWh (bis 10kWh). Keine Änderung gibt es nächstes Jahr für gewerbliche Anlagen, die auf Eigenverbrauch optimiert bis maximal 200 Euro je kWp gefördert werden.

Wirtschaftskammer zeigt sich zufrieden

Die Neuregelung wird seitens der Wirtschaftskammer Kärnten begrüßt. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl: „Wir haben ganz klar eine Überganglösung für jene eingefordert, die bereits investiert und mit den Fördergeldern kalkuliert haben. Wir begrüßen ausdrücklich die rasche Reaktion des Landes im Interesse der Energiewende in Kärnten. Damit ist Planungssicherheit für Unternehmen und Kunden wieder hergestellt.“

Team Kärnten fordert mehr Transparenz

Auch Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist über die Klarstellung zu den Kärntner PV-Förderungen erfreut, da diese Planungssicherheit für Betroffene biete. Er fordert jedoch, dass das neue Fördersystem wesentlich schneller und transparenter wird: „Die Landesregierung ist in ihrer Gesamtheit in der Pflicht, aus dem selbstverschuldeten PV-Förder-Debakel, das von Verzögerungen bei der Bearbeitung und Auszahlung von Anträgen bis hin zum Förder-Aus kurz nach der Nationalratswahl reichte, die richtigen Lehren zu ziehen.“

Grüne: „Rückwärtsgang bei Energiewende“

Seitens der Grünen Kärnten wird die Neuregelung kritisiert. „Es ist inakzeptabel, wie chaotisch die Landesregierung mit den PV-Förderungen jongliert. Mit der Tatsache, dass heuer keine PV-Förderungen mehr ausbezahlt und die Fördersätze künftig niedriger ausfallen werden als bisher macht Energiereferent Schuschnig deutlich, dass er nicht bereit ist, die notwendigen Ressourcen für eine rasche Energiewende und für ein leistbares und energieunabhängiges Kärnten in die Hand zu nehmen. Ganz im Gegenteil: Er legt bei der Energiewende den Rückwärtsgang ein“, zeigt sich Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Kärntner Grünen, besorgt über die Entwicklungen beim Ausbau der Erneuerbaren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 13:29 Uhr aktualisiert