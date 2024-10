Stadion-Umbaupläne: Jetzt reagieren der SK Sturm Graz und der GAK

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 13:36 / ©5 Minuten

Die Stadt Graz hat am Montag Pläne für eine Machbarkeitsstudie zum Umbau der Merkur Arena vorgestellt, woraufhin die beiden Grazer Bundesligavereine SK Sturm Graz und GAK am Dienstag ihre ersten Reaktionen äußerten. Beide Vereine zeigten sich abwartend und erwarten weitere Details in den kommenden Wochen, wie der „ORF“ berichtet.

Stadt prüft Stadion-Umbau: Graz soll wieder internationalen Flair bekommen

Die Stadt will mit dieser Machbarkeitsstudie prüfen, wie das Stadion Liebenau – die Heimstätte beider Clubs – modernisiert werden kann, um auch wieder internationale Spiele nach Graz zu holen. Trotz dieser Ankündigung bleibt das Stadion weiterhin ein heikles Thema in der Grazer Stadtpolitik.

Zeitdruck und Verzögerungen

Während eines Treffens am Dienstag, das ursprünglich zur Besprechung der Sicherheitsvorkehrungen für das bevorstehende Grazer Derby am 19. Oktober diente, kamen auch die Stadionpläne zur Sprache. Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich zeigte sich dabei skeptisch. Er wies darauf hin, dass bereits 2018 ein Gemeinderatsbeschluss zum Bau eines Sport-Tagungszentrums gefasst wurde, aber bislang nichts geschehen sei. Nun müsse man abwarten, welche Ergebnisse die Machbarkeitsstudie liefern werde, bevor entschieden wird, ob der Umbau oder möglicherweise die Option eines Zweitstadions sinnvoller sei.

Stadionzustand problematisch

Auch der GAK äußerte sich zu den Plänen. Laut dem stellvertretenden Obmann Matthias Dielacher sei das Stadion in seiner jetzigen Form für die Zukunft nicht tragbar. Insbesondere für internationale Spiele stelle das Stadion ein Problem dar, und es werde auch für die österreichische Bundesliga zunehmend schwierig. Es gebe dringenden Handlungsbedarf, sowohl bei der Sicherheit als auch in verkehrstechnischen Bereichen, betonte Dielacher. Sollte die Studie keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern, müsse die Stadt Graz überlegen, welche Möglichkeiten überhaupt noch bestehen.

Gemeinsame Zukunftspläne

Trotz der Verzögerungen sprachen die Verantwortlichen von konstruktiven Gesprächen zwischen der Stadt und den Vereinen. Barbara Muhr, Vorständin der Messe-Congress-Graz, betonte, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und eine gemeinsame Lösung finden wollen. Die Machbarkeitsstudie soll Klarheit bringen und den Weg für die Zukunft des Fußballs in Graz ebnen.