Ehrung für Austria-Klagenfurt-Coach: Peter Pacult ist Trainer des Jahres

Peter Pacult ist am Montagabend bei der „Bruno“-Gala 2024 im Globe Wien in der Marx-Halle als Trainer des Saison ausgezeichnet worden. Bei der Wahl unter den Spielern aller Klubs der ADMIRAL Bundesliga erhielt der Chefcoach der Austria Klagenfurt die meisten Stimmen und setzte sich vor Double-Gewinner und Vorjahressieger Christian Ilzer von Sturm Graz sowie Gernot Messner von Aufsteiger GAK durch.

Pacult: „Dank gilt in erster Linie Spielern“

„Die zurückliegenden dreieinhalb Jahre, seit ich bei der Austria Klagenfurt begonnen habe, waren sehr erfolgreich. Angefangen mit dem Aufstieg 2021, dann dreimal hintereinander die Top 6 erreicht zu haben, das ist schon eine großartige Leistung. Als Trainer braucht man aber auch die Mannschaft dazu, die einem das Vertrauen gibt und folgt. Daher gilt der Dank in erster Linie meinen Spielern“, sagte Pacult.

Zahlreiche Fußballlegenden im Globe Wien

Das Fest mit rund 500 Gästen im Globe Wien war ein großes „Klassentreffen“ früherer und aktueller Protagonisten des österreichischen Fußballs. Im Rahmen der Veranstaltung tauschten sich die Verantwortlichen, die Profis und ehemalige Helden der Szene aus. Dabei stand Pacult im Rampenlicht und zählte zu den begehrtesten Gesprächspartnern. „Dieser Preis hat für mich einen hohen Stellenwert, weil der ‚Bruno‘ aus meiner Sicht die ehrlichste Wahl ist. Denn hier voten die Spieler, die Kollegen, die Sportdirektoren. Dass ich aus diesem Kreise ausgezeichnet wurde, ist wirklich eine tolle Wertschätzung, über die ich mich auch sehr freue“, stellte Pacult fest.

Austria-Führung zeigt sich stolz

Die Austria-Führung verfolgte die Veranstaltung in der Hauptstadt in Kärnten am TV, drückte dem 64-jährigen Fußball-Lehrer die Daumen und wertete den Erfolg als Anerkennung für die harte Arbeit, die in Waidmannsdorf geleistet wird. Immerhin setzte sich Pacult im Voting vor Ilzer durch, der mit Sturm sowohl die Meisterschaft als auch den ÖFB-Cup gewonnen hatte. „Wir sind unheimlich stolz auf Peter Pacult, der in Klagenfurt seit Jahren einen herausragenden Job macht und sich diesen Preis absolut verdient hat. Es ist eine Auszeichnung für ihn persönlich, aber auch für das Team um ihn herum und die Mannschaft, die eine starke Einheit bilden“, sagte Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Was ist die Bruno-Gala? Bei der Bruno-Gala werden jährlich die besten österreichischen Fußballspieler ausgezeichnet. Der Name ist ein Tribut an den früh verstorbenen Fußballprofi Bruno Pezzey. Seit 1997 wählen die Bundesligaspielerinnen und -spieler in verschiedenen Kategorien die Preisträger. Der Bruno, ehemalig ein Swarovski-Kristall im Wert von 1.500 EURO, seit 2019 eine Statue die Bruno Pezzey nachempfunden wurde, wird im Rahmen der Gala unter der Schirmherrschaft der Vereinigung der Fußballer*innen (VdF) und der Gewerkschaft Younion verliehen.