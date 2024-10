Kampf im Supermarkt: Aggressiver Pensionist greift Polizisten an

Festnahme eines 68-jährigen Mannes am Bahnhof Praterstern nach einem Ladendiebstahl, bei dem er einen Polizisten verletzte.

Festnahme eines 68-jährigen Mannes am Bahnhof Praterstern nach einem Ladendiebstahl, bei dem er einen Polizisten verletzte.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 14:10 / ©5 Minuten

Am Montagnachmittag, dem 7. Oktober 2024, ereignete sich ein Vorfall im Supermarkt am Bahnhof Praterstern in Wien. Ein 68-jähriger Mann aus der Ukraine wurde beschuldigt, beim Ladendiebstahl erwischt worden zu sein. Der Ladendetektiv stellte den Verdächtigen, der daraufhin aggressiv reagierte und ihn angriff.

Aggressives Aufeinandertreffen

Die herbeigerufenen Polizisten trafen am Tatort ein und sahen sich einer aggressiven Situation gegenüber. Der Tatverdächtige versuchte, einem Beamten einen Stoß zu versetzen, was die Lage weiter eskalieren ließ. Trotz seiner heftigen Gegenwehr konnte der 68-Jährige schließlich festgenommen werden.

Ein Fall mit Folgen: Polizist verletzt

Bei der Auseinandersetzung erlitten sowohl der Polizist als auch der Verdächtige Verletzungen. Der Beamte musste seinen Dienst vorzeitig beenden. Der 68-Jährige wird nun wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, räuberischem Diebstahl und schwerer Körperverletzung angezeigt und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.