Über 700.000 Euro Schulden: Zwei Villacher Unternehmen melden Insolvenz an

Gleich gegen zwei Villacher Unternehmen wurde heute ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt angemeldet.

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) gab heute in einer Presseaussendung bekannt, dass die beiden Villacher Unternehmen von Daniel Francesco Maggi, nämlich die D-T-S Maggi KG und die d-t-s Heimkino & HIFI GmbH in Konkurs seien.

Insgesamt über 700.000 Euro Passiva

Die D-T-S Maggi KG war ein Onlineshop für Elektrogeräte, Audio- und Videoprodukte, während bei der d-t-s Heimkino & HIFI GmbH Handel mit Waren aller Art (besonders Heimkinos und Unterhaltungselektronik) betrieben wurde. Gegen beide Unternehmen wurde heute ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Ersteres Unternehmen hat Passiva von rund 276.200 Euro, letzteres von 470.000 Euro. Der Aktivastatus ist aktuell bei keiner der beiden Firmen bekannt. Von dem Konkurs von d-t-s Heimkino & HIFI GmbH sind drei Dienstnehmer betroffen.

Liquiditätsengpass als Anfang vom Ende

Als Gründe für die Insolvenz gab der Schuldner laut KSV-Aussendung Folgendes an: „„Beide Unternehmen sind kontinuierlich gewachsen. Über Anraten des Steuerberaters wurde im September 2021 die d-t-s Heimkino & HIFI GmbH gegründet, um nach und nach alle Geschäftszweige der D-T-S Maggi KG zu übernehmen. Im November 2021 kamen jedoch beide Firmen in einen Liquiditätsengpass und wurde von Seiten der Hausbank eine Erhöhung des Kontorahmens abgelehnt.“ Auch sei es zu einem größeren Umsatzsteuerrückstand gekommen und infolge der eingeschränkten Liquidität zu „Lieferverzögerungen, Kundenstornos und in weiterer Folge zu Umsatzrückgängen“.

Erste Gläubigerversammungen im Dezember

Als Insolvenzverwalter fungiert in beiden Verfahren der Villacher Rechtsanwalt Michael Lassnig. „Die ersten Gläubigerversammlungen und Prüfungstagsatzungen finden

jeweils am 10.12.2024 am Landesgericht Klagenfurt statt“, gibt der KSV bekannt.