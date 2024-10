Axt in Wohnung gefunden: Verdächtiger kann sich an nichts erinnern

Am Montag, den 7. Oktober 2024, wurde in einer Polizeiinspektion in Oberösterreich ein Notruf abgesetzt. Ein 45-jähriger Mann meldete, dass sich in seiner Wohnung in Favoriten eine Leiche befinde. Die herbeigerufenen Beamten fanden daraufhin einen unbekannten männlichen Leichnam vor, der sichtbare Verletzungen aufwies, die auf ein gewaltsames Verbrechen hindeuteten. Das Landeskriminalamt Wien übernahm sofort die weiteren Ermittlungen.

Drogen und Alkohol im Spiel

Der Anzeiger, ein österreichischer Staatsbürger, wurde aufgrund seiner Aussagen als dringend tatverdächtig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte eine Axt, die mutmaßlich als Tatwaffe diente, sichergestellt werden. In seiner Vernehmung erklärte der Verdächtige, dass das Opfer ein Bekannter von ihm gewesen sei, mit dem er gelegentlich Kontakt gehabt habe. Er räumte außerdem ein, vor der Tat Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, konnte sich jedoch nicht an den Vorfall selbst erinnern. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des Opfers, sind weiterhin im Gange. (APA/red. 8. 10. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 14:46 Uhr aktualisiert