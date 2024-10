MATIGO in Konkurs: Finanzielle Probleme zwingen Lokal zur Schließung

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 15:32 / ©Matigo

Das Matigo in der Pfarrhofgasse (in den ehemaligen Räumlichkeiten des Gallo Neros) hätte zum Hotspot des Klagenfurter Nachtlebens werden sollen – so war zumindest der Plan. Erst im März 2023 feierte der Club Eröffnung. 5 Minuten berichtete damals. Nach mehreren Partys und Events hat es sich nun im Matigo „ausgetanzt“.

Zahlungsschwierigkeiten zwingen Lokal zur Schließung

Seit Anfang Oktober ist das Lokal geschlossen. Zahlungsschwierigkeiten führten schließlich zum Konkurs. Eine Fortführung ist nicht geplant. Laut Angaben des AKV und des KSV 1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 178.850 Euro. Von der Insolvenz betroffen sind rund 20 Gläubiger, aber keine Dienstnehmer.

Das ist der Grund

„Insgesamt wurden etwa 200.000 Euro in die Neugestaltung des Kellerlokales inklusive der Einrichtung investiert. Im Wirtschaftsjahr 2023 verlief das Geschäft anfangs noch gut und konnten ausreichend Erträge erwirtschaftet werden. Allerdings kam es dann im Herbst 2023 zunehmend zum Ausbleiben der Gäste, einerseits wegen der Auswirkungen der anhaltenden Rezession, andererseits auf Grund des Starken Mitbewerbs. Im Jahr 2024 verschlechterte sich die Situation weiter, obwohl laufend neue Konzepte und Anreize zur Verbesserung der Auslastung ausprobiert wurden. Aufgrund der nunmehr vorhandenen Zahlungsrückstände wurden in den letzten Wochen Gespräche mit Interessenten bzw. potentiellen Investoren geführt, allerdings ohne Erfolg. Auch die letzten Wochenenden erfüllten nicht die Erwartungen, weshalb der Betrieb schließlich eingestellt wurde“, heißt es zur Insolvenzursache.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 15:48 Uhr aktualisiert