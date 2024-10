Spannende Einblicke: Volksschule war zu Gast im Grazer Rathaus

Sie waren zu Gast im Grazer Rathaus und wurden im Gemeinderatssitzungssaal von Bürgermeisterin Elke Kahr in Empfang genommen. Die Bürgermeisterin nahm sich viel Zeit für die neugierigen Fragen der kleinen Grazerinnen und Grazer und betonte dabei, wie wichtig ihr solche Begegnungen sind: „Mir sind die Leute wichtig. So ein Termin wie heute mit euch ist für mich schön und keine Arbeit“, erklärte sie.

Fragen, Lachen und spannende Einblicke

Besonders am Herzen liege ihr, dass jedes Kind in Graz gleich viel wert sei. Die Kinder nutzten die Gelegenheit, um der Bürgermeisterin eine Vielzahl an Fragen zu stellen: „Wie funktioniert die Stadt?“, „Ist es schwer, Bürgermeisterin zu sein?“ und sogar „Was ist dein Lieblingsessen?“ wollten sie wissen. Die kleinen Besucher:innen zeigten sich erfreut über die Offenheit der Bürgermeisterin, die mit viel Humor und Geduld auf jede Frage einging. Es war ein Tag, der den Schülerinnen und Schülern sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.































Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 16:33 Uhr aktualisiert