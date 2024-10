StoP-Lauf in Villach: Für ein gewaltfreies Leben von Mädchen und Frauen

Der „StoP-Lauf“ wurde von den Trägerinstitutionen des Anti-Gewalt-Projekts „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ organisiert, das vom Verein EqualiZ in Villach und Klagenfurt-Viktring sowie von der WIFF Frauen- und Familienberatungsstelle in Völkermarkt umgesetzt wird.

Bundesweite Initiative

„StoP“ ist eine bundesweite Initiative, die häusliche Gewalt, insbesondere Partnergewalt, als gesellschaftliches Problem sichtbar machen und bekämpfen möchte. „Es setzt auf aktive Beteiligung der Nachbarschaft, um Bewusstsein zu schaffen, Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen und das Schweigen über Gewalt zu durchbrechen. Ziel ist es, Menschen vor Ort zu motivieren, Zivilcourage zu zeigen, indem sie Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu holen oder anzubieten. Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern muss öffentlich – wie auch durch den ,StoP-Lauf‘ in Villach – thematisiert werden, um Betroffene zu schützen und das Umfeld zu mobilisieren“, betont Schaar.

Eine von vielen Aktionen

Der „StoP-Lauf“ in Villach war eine von vielen Aktionen der Kärntner „StoP-Standorte“. Von Mitte September bis Anfang Oktober fand beispielsweise in der Mediathek Völkermarkt die Wanderausstellung „Zivilcourage bei Partnergewalt und häuslicher Gewalt“ anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der WIFF Frauen- und Familienberatungsstelle statt. In Völkermarkt werden zudem zahlreiche Workshops in Schulen durchgeführt, um junge Menschen zu sensibilisieren und das Bewusstsein für ein gewaltfreies Leben zu stärken. „All diese Aktionen haben das Ziel, die Zivilcourage der Bevölkerung und damit die Sicherheit auszubauen. Bei ,StoP‘ setzen sich Nachbarschaften aktiv gegen Gewalt ein“, erklärt Schaar, die sich darüber freut, dass Sozialminister Johannes Rauch kürzlich die bundesweite Fortführung und den Ausbau des Projekts „StoP“ zugesichert hat. In den nächsten zwei Jahren sollen dafür 3,25 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Appell an die Regierung

Die Frauenreferentin appelliert an die neue Bundesregierung: „Der Schutz vor Gewalt muss dringend verbessert werden. Ein nationaler Aktionsplan ist notwendig, um bestehende Lücken zu schließen. Prävention, vor allem bei der Arbeit mit Männern und Jungen, muss verstärkt werden. Dafür sind zusätzliche Bundesmittel vonnöten.“