218 Euro Gutschrift: Österreicher werden mit Geld in die Falle gelockt

Davor warnt aktuell das Bundesministerium für Finanzen (BMF). Wieder kursieren vermehrt SMS oder E-Mail-Nachrichten, die den Anschein vermitteln sollen, vom BMF zu stammen. Unter dem Vorwand eine Gutschrift in der Höhe von 218,14 Euro zu erhalten, werden die Betroffenen auf eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline gelockt. Dort werden sie dann aufgefordert, persönliche Bankdaten bekannt zu geben und die eigene Bankomat- bzw. Debitkarte an eine österreichische Adresse zu senden. „Die gefälschten Webseiten sind derzeit unter den Adressen „finanzonline-bmf-gv.at“ und „finanzonlinebmf-gv.at“ erreichbar“, heißt es vom BMF und betont: „Hierbei handelt es sich um einen Internet-Betrugsversuch.“

©BMF So sehen die Fake-Websites aus.

Das macht das BMF nie

Zur Erinnerung: Das BMF übermittelt nie Nachrichten via SMS oder E-Mail. „Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten, wie zum Beispiel Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen, oder zur Zusendung von Bankomat- oder Debitkarten auf“, stellt das Ministerium klar.

Tipps vom Ministerium SMS oder E-Mails mit enthaltenen Links zu diesen Webseiten erhalten, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Internet-Betrugsversuch.

Folge in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen!

Klicke keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien!

Gib unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!

Das BMF empfiehlt, solche SMS- und E-Mail-Nachrichten sofort zu löschen!

Betrugsmaschen nehmen kein Ende

Diese Betrugsmaschen sind mittlerweile sehr geläufig. Auch 5 Minuten hat mehrmals gewarnt. Betrüger greifen gerne auf die Namen großer Institutionen, wie Banken oder eben das Finanzministerium zurück und versuchen mit den Fake-Nachrichten die Österreicher in die Falle zu locken. Erst im Mai schlug das BMF wegen Betrugs-SMS Alarm. Mehr dazu in: BMF warnt vor Fake-SMS: So gehen die Betrüger vor.