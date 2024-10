Frontalzusammenstoß in Baden: Motorradfahrer (51) schwer verletzt

Schwerer Unfall in Baden in Niederösterreich: Motorradlenker musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 16:12 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Am Dienstag, den 8. Oktober 2024, ereignete sich gegen 6.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Reisenberg. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden wollte mit seinem Auto von der Neubaugasse nach links auf die B 60 abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Korneuburg auf der B 60 in Richtung Unterwaltersdorf. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Motorradfahrer in Feld geschleudert

Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin leistete ihm Erste Hilfe. Der 51-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien-Standort Meidling geflogen werden. Der Autolenker und sein 14-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock aufgrund des Vorfalls.