Raubterror in Wien: Jugendliche bewaffnet auf E-Scootern unterwegs

Raubserie in Wien: Die Polizei stoppt jugendliche Räuber nach bewaffneten Überfällen.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 16:29 / ©5 Minuten

Am Montagabend, den 7. Oktober 2024, ereignete sich eine Serie von Raubüberfällen im Wiener Bezirk Simmering. In kurzen Abständen erreichten die Polizei mehrere Notrufe von Opfern, die berichteten, von drei jungen Männern in schwarzen Sturmmasken auf der Straße bedroht worden zu sein. Die Täter, die mit Schusswaffen und Messern bewaffnet waren, raubten ihre Opfer aus und flüchteten anschließend auf E-Scootern.

Großfahndung in Wien: Jugendliche auf E-Scootern gefasst

Zeitgleich meldete ein Zeuge Schussabgaben durch drei männliche Jugendliche in der Nähe der Tatorte. Die Polizei reagierte umgehend: Beamte aus Simmering und Favoriten, unterstützt von der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, leiteten eine großangelegte Fahndung ein. Kurze Zeit später gelang es den Einsatzkräften, die drei Tatverdächtigen festzunehmen, obwohl diese versuchten zu flüchten. Ein Polizist wurde bei der Festnahme von einem E-Scooter gerammt und leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

Schreckschusspistolen, Messer und Drogen: Jugendbande enttarnt

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 18-jährigen jungen Erwachsenen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Schreckschusspistolen, Messer und die gestohlenen Gegenstände. Zudem wurde eine geringe Menge Suchtgift sichergestellt. Alle drei Verdächtigen wurden wegen des Verdachts auf schweren Raub angezeigt. Gegen den 18-Jährigen wird zusätzlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung ermittelt.