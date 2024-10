Alkoholisierter Gast tritt Polizisten: Lokalräumung eskaliert

Ein Routineeinsatz in Wien eskalierte, als ein alkoholisierter Gast einen Polizisten angriff.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 16:46 / ©Alexander Tuma / BMI

Am Montag, den 7. Oktober 2024, gegen 14.55 Uhr rief eine Kellnerin aus einem Lokal in der Van der Nüll-Gasse die Polizei, weil zwei betrunkene Gäste sich weigerten, das Lokal zu verlassen. Als die Beamten eintrafen, eskalierte die Lage schnell. Ein 47-jähriger russischer Staatsangehöriger beschimpfte die Beamten lautstark und ignorierte mehrfache Aufforderungen, sich zu beruhigen. Trotz der Androhung einer Festnahme beruhigte sich der Mann nicht.

Aggressiver Angriff führt zu Festnahme: Polizist außer Gefecht

Als die Polizisten schließlich die Festnahme aussprachen, trat der Tatverdächtige einem Beamten gegen den Oberkörper, was zu Verletzungen führte. Der Polizist musste seinen Dienst daraufhin abbrechen. Eine Vernehmung des 47-Jährigen war aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Mann in eine Justizanstalt zu bringen. Er wird nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.