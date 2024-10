Verkehrsunfall auf Landstraße: Zwei Frauen verletzt

Am 8. Oktober 2024 gegen 06:50 Uhr fuhr eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt mit ihrem PKW auf der L111 Töllerberger Landesstraße von Mittertrixen in Richtung St. Margarethen ob Töllerberg. Zur gleichen Zeit war eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan ebenfalls in derselben Richtung unterwegs. Als die 54-Jährige aufgrund eines Wildwechsels abbremsen musste, konnte die 24-Jährige nicht rechtzeitig reagieren und prallte auf das vorausfahrende Fahrzeug.

Unbestimmte Verletzungen

Bei dem Auffahrunfall zog sich die 24-Jährige unbestimmte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht. Auch die 54-Jährige suchte ärztliche Hilfe auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.