Karrieremesse: BHAK/BHAS Villach fördert Berufsstart der Schüler

Von 10 bis 13 Uhr präsentierten sich im Piccottinisaal der BHAK Villach namhafte Betriebe wie die Kärntner Sparkasse, STRABAG SE und das Finanzamt Österreich.

Starke Resonanz

Der stellvertretende Schulleiter Klaus Masaniger begrüßte die Unternehmensvertreter und Schüler und betonte: „Die starke Resonanz zeigt, dass die Wirtschaft großes Interesse an unseren Absolventen hat. Dies motiviert uns, unseren erfolgreichen Weg in der Ausbildung von Fachkräften fortzusetzen.“ Die Unternehmen gewährten den Schülern praxisnahe Einblicke in verschiedene Tätigkeitsfelder und diskutierten zukünftige Karrieremöglichkeiten.

Interessantes Berufsbild

Wenige Tage später, am 8. Oktober, besuchten die Klassen 4AK, 4BK und 2AUL die Fachhochschule Villach. Im Mittelpunkt stand das interessante Berufsbild der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Herr Mag. (FH) Thomas Sykora, Berufsgruppenobmann der Steuerberater KSW Österreich, informierte über die Anforderungen und Herausforderungen dieser Berufe.

Erfahrene Branchenvertreter

Zusätzlich erhielten die Schüler durch Vorträge von drei erfahrenen Steuerberatern – Christoph Regenfelder (DATEX Steuerberatung GmbH), Mag. Antonia Wieltsch (KPMG Alpen-Treuhand GmbH) und Mag. Monika Taferner (Taferner Steuerberatungs GmbH) – tiefere Einblicke in die Welt der Steuerberatung. Es war ein Tag voller Wissen und Inspiration, der vielen Jugendlichen neue berufliche Perspektiven eröffnete.

Brücke zwischen Schule und Beruf

Mit diesen beiden Veranstaltungen bekräftigt die BHAK/BHAS Villach erneut ihre Rolle als Brücke zwischen Schule und Beruf und unterstützt ihre Schüler bei der erfolgreichen Orientierung in einer dynamischen Arbeitswelt.