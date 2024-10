Axt-Mörder in Wien: Das sagt seine Anwältin Astrid Wagner

Schockierender Mordfall in Wien: Astrid Wagner, Anwältin des Tatverdächtigen, äußert sich zu den laufenden Ermittlungen.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 18:30 / ©5 Minuten

Im Fall des brutalen Axt-Mordes in Wien-Favoriten bleibt vieles unklar. Ein 45-jähriger Verdächtiger, der selbst die Polizei informierte, steht im Verdacht, sein Opfer in einem Drogenrausch getötet zu haben. Medienberichten zufolge wurde die Leiche mit einer Axt im Kopf gefunden. Astrid Wagner, die Anwältin des Verdächtigen, hat exklusiv mit 5 Minuten über den Fall gesprochen.

Tatort Wohnung: Ein verzweifelter Versuch der Erinnerung?

Der 45-jährige österreichische Staatsbürger, der als dringend tatverdächtig gilt, wurde aufgrund seiner Aussagen festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler eine Axt, die möglicherweise als Tatwaffe genutzt wurde. In seiner Vernehmung gab der Verdächtige zu Protokoll, dass er den unbekannten männlichen Leichnam kannte und dass sie gelegentlich Kontakt hatten. Zudem räumte er ein, zum Tatzeitpunkt Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, konnte sich jedoch an den Vorfall selbst nicht erinnern. Die Ermittlungen zur Identität des Opfers dauern an.

Die Stimme der Verteidigung: Astrid Wagner im Interview

Astrid Wagner, die Anwältin des Tatverdächtigen, erklärte, dass dieser sich zunächst an seine Schwester gewandt hat. „Ich habe ihm geraten, sich der Polizei zu stellen“, betont sie. Auf die Frage, ob der Einfluss von Drogen die Strafe mildern könnte, antwortete sie: „Natürlich, es kann ja auch sein, dass er gar nicht zurechnungsfähig ist.“ Die nächsten Schritte in diesem Verfahren beinhalten die Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens. Zudem bestätigte Wagner, dass der Verdächtige und das Opfer in einer Beziehung zueinander standen: „Woher soll der Verdächtige denn sonst die Schlüssel der Wohnung haben?“