Winter-Prognose ist da: Erwartet Österreich ein „Schneebomben-Winter“?

Wie wird der Winter in Österreich dieses Jahr werden?

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 18:59 / ©Region Villach Tourismus / Michael Stabentheiner

Der Winter ist zwar noch ein wenig entfernt, Schnee durften wir in diesem Jahr in Österreich aber bereits bewundern. Teilweise ist dieser sogar bis weit in die Täler heruntergekommen und hat bereits für weiße Felder und Straßen gesorgt. Nun berichtet Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ auf Instagram aber schon von den „neuesten Saisonprognosen“ für den Winter. Wir zeigen euch, wie diese aussehen sollen.

November mild mit „nicht allzu viel Niederschlag“

Der November dürfte demnach über ganz Europa recht mild werden. Hohenwarter erklärt in dem Video, dass wahrscheinlich immer wieder Westströmungen hereinziehen, diese aber nicht allzu viel Niederschlag bringen würden. „Es gibt kaum ein Signal nach oben oder unten“, weiß der Meteorologe. Er schätzt, dass die Systeme wohl immer wieder hängen bleiben würden.

Hoch über Skandinavien könnte mildere Luft auch nach Österreich bringen

Im Dezember bildet sich dann ein großes Hochdruckgebiet über Skandinavien aus, das in Österreich vor allem aus Osten und Südosten eher mildere Luft bringen könnte. Beim Niederschlag sieht der Experte im Dezember „durchschnittliche Verhältnisse“. Eventuell könnte es im Süden „ein kleines bisschen überdurchschnittlich“ sein, weiß Hohenwarter. Aus heutiger Sicht sei es aber noch „eher unspektakulär“.

Niederschlag im Jänner eher unter dem Schnitt

Im Jänner manifestiere sich dieses Hochdruckgebiet über Skandinavien weiter und könnte sogar ein wenig in Richtung Mitteleuropa hereinwandern. Von Südosten würde es dementsprechend weiter milde Luft geben. Die Niederschläge seien eher unter dem Schnitt, in Österreich würden jedoch „kaum Tendenzen“ feststellbar sein, so der Meteorologe. Die Prognose würde nach aktueller Sicht aber „gegen weiß Gott wie viel Schnee sprechen“. Einen „Schneebomben-Winter“ sieht Hohenwarter jedenfalls derzeit nicht auf Österreich zukommen.