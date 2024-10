Chemie-Alarm in Tirol: Kanister mit Schwefelsäure platzte

In Tirol kam es bei einer Chemie-Lieferung zu einem Schwefelsäure-Austritt.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024

Am heutigen Dienstag, dem 8. Oktober, gegen 9.05 Uhr, kam es bei einer Chemie-Lieferung in Kirchbichl, Bezirk Kufstein, zu einem Zwischenfall: Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus der Türkei lieferte 8 Paletten mit insgesamt 36 Kanistern Natriumhydroxidlösung und 48 Kanistern Schwefelsäure (max. 51 Prozent Säure) an eine Firma. Die Ladung war ordnungsgemäß gesichert, jede Palette war zusätzlich mit einer Plastikfolie umgeben.

Kanister mit Schwefelsäure platzte auf

Beim Rückwärtsfahren bergab löste sich ein Kanister Schwefelsäure. Durch ein Bremsmanöver fiel der Kanister um und platzte im oberen Bereich auf. Ein Arbeiter bemerkte beim Entladen die ausgetretene Schwefelsäure – einige Liter waren im Inneren des Lkw ausgetreten. Er setzte sofort den Notruf ab.

Feuerwehren im Einsatz

Die Florianis rückten umgehend an, sicherten die Ladung und reinigten die Laderampe. Insgesamt standen 68 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbichl, 8 Mann aus Kastengstatt, 10 Mann aus Wörgl sowie 25 Mann der Betriebsfeuerwehr Kundl. Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort. „Durch den Austritt der Schwefelsäure entstand keinerlei Schaden und Gefahr für die Umwelt“, merkt die Landespolizeidirektion Tirol an.