Nach nächtlichen Schüssen: Vater und Sohn als Wilderer überführt

Schon länger hegte die Jägerschaft im Bezirk Braunau den Verdacht, dass Wilderer in ihrem Revier unterwegs sein könnten. Am Montag, dem 7. Oktober 2024, gegen 23 Uhr, hörte ein 44-jähriger Jäger während der Überwachung seines Reviers einen verdächtigen Schuss. Nur wenig später, am 8. Oktober um 0.06 Uhr, fiel erneut ein Schuss – und der Jäger entdeckte eine verdächtige Person in der Nähe eines Waldstücks.

Vater und Sohn als Wilderer überführt

Gemeinsam mit der Polizei nahmen die anwesenden Jäger gezielte Ermittlungen auf. Die Spurenlage auf einem nahegelegenen landwirtschaftlichen Anwesen führte zu zwei Verdächtigen: Ein 33-jähriger Jäger aus dem Bezirk Braunau konnte als Täter (Erlegung des Wildes durch einen Kopfschuss) überführt werden, während sein 63-jähriger Vater als Beitragstäter gilt. „Es wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegenüber den beiden Beschuldigten ausgesprochen und mehrere Langwaffen sichergestellt. Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Eingriffs in fremdes Jagdrecht wird erstattet“, heißt es von der Landespolizeidirektion Oberösterreich.