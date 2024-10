Schock-Nachricht: „Wenige Augenblicke später waren Cobra-Beamte im Haus“

Die Bombendrohserie scheint nicht abzuklingen. Erneut ist es heute in drei Bundesländern zu Polizeieinsätzen aufgrund von Drohungen gekommen. In der Stadt Salzburg musste das Einkaufszentrum Europark geräumt werden. In Linz musste erneut eine Schule evakuiert werden. In Graz war die Keplerstraße im Bezirk Lend betroffen, hier mussten mehrere Schulen evakuiert werden. 5 Minuten berichtete bereits – mehr dazu liest du in: Polizeieinsatz in Graz: Schule wegen Bombendrohung evakuiert.

Einsatzfahrzeuge, Straßensperren und dann…

Bange Minuten spielten sich dabei für Schüler und Lehrer ab. Eine Lehrkraft einer betroffenen Schule erzählt nun Details zu dem Vorfall. „Kurz vor 10.45 Uhr waren rund um die Schule zunächst einige Einsatzfahrzeuge zu hören – aus den Fenstern war vorerst nur zu erkennen, dass die Straße abgesperrt wurde. Wenige Augenblicke später waren bereits Cobra-Beamte im Haus, die uns mitteilten, dass aufgrund einer Bombendrohung gegen ‛eine Schule in der Keplerstraße‛ das Haus evakuiert werden müsse“, schildert Peter Leitner, Administrator am BRG Kepler, auf Anfrage von 5 Minuten die Situation.

Schule evakuiert: „Feueralarm“ wurde ausgelöst

Um Panik zu vermeiden, wurde spontan entschieden, über den Schulwart den „Feueralarm“ auszulösen und wie bei der ohnehin im Herbst jährlich stattfindenden Brandschutzübung zu evakuieren. „Frühestens mit Verlassen des Gebäudes, als das Großaufgebot an Polizei sichtbar war, haben die meisten bemerkt, dass es keine Übung war. Einige dürften es aber erst am Sammelpunkt Lendplatz begriffen haben“, erzählt Leitner weiter. Angst oder gar Panik soll es dabei nicht gegeben haben. „Wirklich schlimm war die Situation aus meiner Sicht nur für jene drei Schüler, die heute ihre Kompensationsprüfung der schriftlichen Matura hatten“, bedauert Leitner.

Schule auf Sprengmittel durchsucht

Der Unterricht konnte an diesem Tag allerdings nicht wieder aufgenommen werden. „Da uns die Einsatzkräfte rasch darüber informierten, dass unsere Schule als letzte auf Sprengmittel durchsucht werde“, berichtet die Lehrkraft weiter. Nach Rücksprache mit den Einsatzkräften und der Bildungsdirektion durfte die Oberstufe daher entlassen werden. Die Unterstufenschüler konnten von den Erziehungsberechtigten ebenfalls „entschuldigt“ bzw. am Lendplatz abgeholt werden. Für jene, die nicht gleich heimgehen konnten, wurden vom Verbund Busse zur Verfügung gestellt, die notfalls selbst die Nachmittagsbetreuung „beherbergt“ hätten. „Bis auf einen Schüler, dessen Eltern erst um 15 Uhr kontaktiert werden konnten, bestand aber kein ‛zusätzlicher‛ Bedarf“, heißt es. Auch ein Kriseninterventionsteam war beim Einsatz so ziemlich von Beginn an vor Ort. Vermutlich wird es nach dem Vorfall auch noch zu einer Aufarbeitung im Kollegium bzw. in den Klassen kommen.

Zweite Bombendrohung innerhalb kürzester Zeit

Es handelt sich bei dem Vorfall bereits um die zweite Bombendrohung im Raum Graz innerhalb kürzester Zeit. So war es bereits am Abend des 30. September 2024 zu einer ähnlichen Drohung gekommen. Dabei kam es zu umfassenden Evakuierungen am Grazer Hauptbahnhof sowie am Ostbahnhof. Generell tauchten in den letzten Tagen österreichweit Bombendrohungen bei mehreren Bahnhöfen auf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2024 um 19:39 Uhr aktualisiert