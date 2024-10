Strom wird teurer: Österreicher müssen tiefer in die Tasche greifen

Keine drei Monate mehr, dann ist das Jahr 2024 „schon wieder“ vorbei. Mit dem Jahreswechsel gehen einerseits Erhöhungen in vielen Bereichen einher. Mehr dazu hier: Mehr Geld für diese Personen: Diese Erhöhungen kommen 2025. Andererseits wird man aber auch für einige Sachen tiefer in die Tasche greifen müssen. Darunter fallen unter anderem Medikamente auf Rezept und eben auch der Strom.

Strom aktuell in Österreich noch „gedeckelt“

Während Strom derzeit in Österreich nämlich noch gedeckelt ist, läuft diese Deckelung – die Rede ist von der Strompreisbremse – mit Ende des Jahres aus. Bereits jetzt – genauer gesagt seit Juli – ist es schon so, dass „nur noch“ 15 statt wie anfangs 30 Cent vom Staat pro Kilowattstunde übernommen werden. Personen, die in Österreich leben und mehr als 25 Cent pro Kilowattstunde für ihren Stromvertrag bezahlen, müssen zusätzlich zu den zehn Cent, die sie sowieso schon zahlen müssen, auch noch alles darüber hinaus blechen.

Wie teuer ist dein Stromtarif? Unter 10 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde Zwischen 30 und 40 Cent pro Kilowattstunde Über 40 Cent pro Kilowattstunde Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ab wann ist Schluss mit der Strompreisbremse?

Ab Jänner ist damit dann endgültig Schluss – sofern nicht doch noch eine weitere Verlängerung der Strompreisbremse kommt. Dann müssen alle Österreicher ihre Stromverträge wieder voll und ganz selbst begleichen. Liegen diese höher als zehn Cent pro Kilowattstunde, heißt das, dass der Strom für ebenjene Personen dann auch teurer wird. Aktuell übernimmt der Staat die Strompreise ja noch ab einem Preis von zehn Cent und bis maximal 25 Cent pro Kilowattstunde. Alles darunter und darüber muss man selbst zahlen.

„Aus heutiger Sicht ist mit steigenden Stromnetzentgelten zu rechnen“

Doch damit nicht genug, werden wohl auch die Stromnetzentgelte 2025 wieder ansteigen, wie es seitens der „E-Control“ auf Nachfrage von 5 Minuten heißt. „Aus heutiger Sicht ist mit steigenden Stromnetzentgelten für das Jahr 2025 zu rechnen“, meint dazu etwa Alfons Haber, Vorstand der „E-Control“. Allerdings würden die Zahlen noch nicht vorliegen und erst am Ende des Jahres dann tatsächlich feststehen. In zwei Wochen rechnet man jedoch mit einem „Konsulationsentwurf mit ersten Werten“.

Was sind Stromnetzentgelte? Stromnetzentgelte müssen vom Nutzer des Stromnetzes an den Betreiber bezahlt werden. Damit sollen, wie Alfons Haber, Vorstand der „E-Control“, gegenüber 5 Minuten erklärt, den Netzbetreibern allfällige Kosten für Erhalt und Ausbau der Stromnetze sowie für Betriebs- und Personalkosten vergütet werden.

Netzentgelte bis vor wenigen Jahren noch nach unten gegangen

Dabei seien die Netzentgelte bis vor wenigen Jahren kontinuierlich nach unten gegangen, weiß Haber weiter: „Diese Reduktionen wurden durch Einsparungen bei den Netzbetreibern – teilweise aufgrund strenger, regulatorischer Vorgaben und gleichbleibender Investitionstätigkeiten – sowie durch Mengensteigerungen, also höheren Stromverbrauch, erzielt.“

Wieso steigen die Stromnetzentgelte an?

Mittlerweile würden sie aber steigen, was mehrere Gründe habe: „Die Kosten für die Netzbetreiber steigen aufgrund von Investitionen in den Netzausbau, insbesondere um erneuerbare Energien in das Netz zu integrieren. Auch die steigenden Kosten für den Betrieb oder die Materialbeschaffung in Zusammenhang mit der hohen Inflation der letzten Jahre zählen dazu“, so Haber gegenüber 5 Minuten. Ebenfalls einen starken Effekt würden dann noch Mengenrückgänge haben, „die einerseits auf gestiegene Eigenversorgung und auf Einsparungen beim Energieverbrauch zurückgeführt werden können“.

Wie werden die Stromnetzentgelte in Österreich berechnet?

„Um die Höhe der Netzentgelte feststellen zu können, melden die Netzbetreiber alle ihre Aufwände für die Stromnetze. Das beinhaltet auch Neuerschließungen, Wartungen und Instandsetzungen, aber auch die Verbrauchserfassung, die Verwaltung und vor allem den Betrieb“, erklärt Haber. Für den Erhalt und Ausbau der Stromnetze müsse der Betreiber investieren und hat zusätzlich Betriebs- und Personalkosten. „Per Gesetz hat er Anspruch darauf, dass ihm diese Kosten und eine entsprechende Verzinsung durch die Netzentgelte vergütet werden. Die E-Control überprüft, ob die Kosten angemessen und korrekt sind“, so Haber. Anschließend berechnet man bei der „E-Control“ für jeden Netzbereich das neue Entgelt. Die Stromnetzentgelte ändern sich im Regelfall nur mit Jahresumbruch.