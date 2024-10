Brandstiftung am Bahnhof Dornbirn: FahrrÃ¤der in Flammen

Brandstifter gefasst! Fahrräder am Bahnhof Dornbirn in Flammen aufgegangen.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 20:37 / ©leonqueen1 auf Pixabay

Dienstagfrüh, dem 8. Oktobers 2024, wurde die Polizei in Dornbirn von einem aufmerksamen Taxilenker alarmiert. Er meldete, dass am Bahnhof mehrere Fahrräder in Flammen stehen würden.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte verhindert größere Schäden

Sofort rückten die Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Stadtpolizei Dornbirn aus. Mithilfe von zwei Handfeuerlöschern konnten die Polizisten das Feuer zunächst eindämmen, bevor die Feuerwehr Dornbirn die endgültigen Löscharbeiten übernahm. Der Brand richtete erheblichen Schaden an, insgesamt wurden vier Fahrräder durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei bat die Besitzer der betroffenen Fahrräder, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden, um den Vorfall aufzuklären.

Zeugenhinweise führen zur Festnahme eines Verdächtigen

Dank der Aussagen von Zeugen, die in der Nähe des Bahnhofs den Vorfall beobachtet hatten, konnte die Polizei rasch handeln. Im Umfeld des Tatorts wurde ein Verdächtiger aufgegriffen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache und dem Motiv der Brandstiftung dauern an. Die eingesetzten Kräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr Dornbirn waren schnell vor Ort und verhinderten Schlimmeres. Neben der Feuerwehr Dornbirn unterstützte auch die ÖBB-Feuerwehr den Einsatz.