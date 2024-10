Coffee with Cops: Villacher Polizei lädt zum Austausch auf Wochenmarkt

Stadtrat Christian Pober, Daniel Aichholzer, Gerd Maier kündigen die nächste Sicherheitsaktion an.

Stadtrat Christian Pober, Daniel Aichholzer, Gerd Maier kündigen die nächste Sicherheitsaktion an.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 20:37 / ©Stadt Villach, ak

Das Projekt „GEMEINSAM.SICHER – Coffee with Cops“ wurde ins Leben gerufen, um durch lockere Gespräche Barrieren und Vorurteile abzubauen, Fragen zu klären und Themen der Sicherheit anzusprechen. „Das Interesse war groß, die Aktion ein voller Erfolg“, so Gerd Maier, Koordinator für Sicherheit und Prävention bei der Polizei Villach. Auch in diesem Jahr stünden die Polizisten den Villachern wieder bei einer Tasse Kaffee für Gespräche zur Verfügung.

Probleme und Fragen

Marktreferent Stadtrat Christian Pober unterstützt die Initiative: „Am Villacher Wochenmarkt kann man Probleme und Fragen mit Polizisten besprechen. Das Ziel ist es, die Beziehung zwischen Bevölkerung und Polizei zu intensivieren und gemeinsam nach Lösungen für Probleme zu suchen.“

Wann und wo

Die Aktion findet am Mittwoch, dem 9. Oktober, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt statt.