Nächster Bahnhof abgesperrt: Polizeieinsatz in Feldkirchen

Am Dienstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz beim Bahnhof Feldkirchen in Kärnten.

Mehrere Leser berichten am Dienstabend von einem Polizeiaufgebot am Bahnhof in Feldkirchen in Kärnten. Laut Augenzeugen soll es sich erneut um eine Drohung gehandelt haben. Mehrere Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. „Die Polizei ist in den Bahnhof gekommen und hat gesagt, bitte den Bahnhof verlassen wegen Bombendrohung“, berichtet eine Leserin. Der Bereich ist abgesperrt worden, wie aktuelle Fotos zeigen. Zudem sollen Passagiere kontrolliert worden sein. „Es is jetzt ein Zug eingefahren, die Polizei hat den Zug durchsucht und die Leute kontrolliert“, schildert ein weiterer Leser die Situation.

Verwechslung möglich

Ob es aber tatsächlich eine Drohung gegeben hat, ist noch unklar. Auch auf Anfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten konnte dies noch nicht offiziell bestätigt werden. „Es könnte sich auch um eine Verwechselung von Feldkirchen und Feldkirch handeln“, heißt es. Auch die Polizeiinspektion Feldkirchen spricht auf Nachfrage bezüglich des Einsatzes von einem Fehlalarm.

Bombendrohung beim Bahnhof Feldkirch

Und tatsächlich. Wie die Landespolizei Vorarlberg auf Anfrage gegenüber 5 Minuten bestätigt, läuft aktuell ein Polizeieinsatz wegen einer Bombendrohung am Bahnhof Feldkirch. Auch die ÖBB berichtet: „Wegen einer behördlichen Sperre sind in Feldkirch aktuell keine Fahrten möglich.“

