Velden feiert 20 Jahre Gemeindepartnerschaft mit Bled

Velden am Wörthersee

Bürgermeister Ferdinand Vouk und nahezu der gesamte Veldener Gemeinderat empfingen eine kleine, aber hochrangige Delegation aus Bled, angeführt von Bürgermeister Anton Mezan, Vizebürgermeister Iztok Pesrl und dem ehemaligen Bürgermeister Janez Fajfar, sowie die musikalische Gruppe „Slovenski pozdrav“ im Gemeindeamt.

Jubiläumsfeier

Im Festsaal des Gemeindeamtes fand eine feierliche und lebendige Jubiläumsfeier statt, die von einer großen Zahl der Veldener Bevölkerung besucht wurde. Diverse Sport- und Kulturvereine aus Velden sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger feierten gemeinsam, ebenso wie Abordnungen der Veldener Feuerwehren, die trotz des österreichweiten Zivilschutz-Probealarms anwesend waren.

Seit 20 Jahren

Die Partnerschaft, die 2004 von Bürgermeister Ferdinand Vouk und dem verstorbenen Bürgermeister Joze Antonic ins Leben gerufen wurde, wurde im Rahmen der Festveranstaltung erneut besiegelt. „Die Partnerschaft ist seit 20 Jahren lebendig und aktiv“, sagte Vouk und verwies auf zahlreiche Alpe-Adria-Feste in Velden, Bled und Gemona, bei denen regionale Spezialitäten wie Cremeschnitte und Käsnudel gefeiert wurden. In den letzten Jahren fand ein kontinuierlicher, kulturell-kulinarischer Austausch statt, der Interreg-Projekte, Ausstellungen der Kunstvereine sowie eine aktive Kindermalschule und gegenseitige Baumpflanzaktionen in Bled und Velden umfasste.

Musikalisch

Die Feier wurde musikalisch begleitet vom Bläserensemble der Musikschule Velden, der Singgemeinschaft Köstenberg und „Slovenski pozdrav“ aus Bled. Veldens Kulturreferentin GV Dr. Margit Heissenberger moderierte das abwechslungsreiche Festprogramm souverän und zweisprachig. Zum Abschluss wurde die Bleder Delegation mit einer speziell für diesen Anlass gestalteten Parkbank überrascht, die als Erinnerung an das Jubiläum „20 Jahre Partnerschaft Velden – Bled“ im Kurpark aufgestellt wird und zum Verweilen einlädt.