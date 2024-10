Bangen um Erspartes: Wohnung gekauft, aber kein „Eigentum“?

Die Wohnungskäufer in Kalsdorf in der Steiermark durchleben aktuell sehr schwierige Tage.

Junge Familien, ältere Paare und Investoren sind verzweifelt. Selbst erfahrene Immobilieninvestoren bemerken es zu spät: Der Bauträger ihrer gekauften Wohnungen ist insolvent und die Eigentümer wurden scheinbar nicht ins Grundbuch eingetragen. So bringt es die Reportage von ServusTV am Dienstagabend, 8. Oktober 2024, auf den Punkt. „Bei mir steht eine Million Euro am Spiel“, erzählt ein Betroffener. Es gibt mehr als ein Dutzend Betroffene, die nun voller Sorge vor der Zukunft sind, denn sie wohnen teilweise bereits dort, haben teure Kredite aufgenommen und ihr Erspartes investiert. Aber durch die fehlenden Grundbucheintragungen gehört den Käufern faktisch nichts.

Immobiliensorgen mitten in Kalsdorf in der Steiermark

Aber damit nicht genug: Am Treuhandkonto sollen über sieben Millionen Euro verschwunden sein, heißt es in der Sendung vom Privatsender ServusTV. Jetzt fürchten Käufer und auch Mieter, ihre Wohnungen an die Gläubiger des Bauträgers zu verlieren, damit die Schulden getilgt werden. Eine ältere Bewohnerin könnte daher bald vor dem Nichts stehen und sagt verzweifelt: „Es ist wirklich traurig. Wir wissen nicht ob wir bleiben können oder nicht. Es ist schlimm. Wir sind in einem Alter, wo wir nicht mehr siedeln wollen.“ Inzwischen ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

Wenige Auskünfte, große Sorgen…

Für die Mieter und Käufer heißt es also weiter zittern, bis die weiteren Entwicklungen kommuniziert werden. Der Sachverhalt gestaltet sich aktuell sehr schwierig und komplex. Es heißt aktuell nur, dass es keine Auskünfte gibt, da es sich um „laufende Ermittlungen“ handelt. Auch die Gläubiger geben sich aktuell bedeckt. Einzig Kalsdorfs Bürgermeister Manfred Komericky (SPÖ) findet klare Worte: Dieser Fall „macht tief betroffen.“ Hier gibt es die kurze Reportage Wohnungskäufe in Kalsdorf in der Steiermark in Kürze zum Ansehen.

