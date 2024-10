Sonniger Nachmittag nach regnerischem Start: Am Mittwoch in Österreich

Der Mittwoch beginnt im Süden und Osten Österreichs mit Restwolken und Regenschauern. Besonders von Osttirol bis in die östlichen Landesteile hält sich der Regen bis über den Vormittag hinaus, während im Osten bereits am Vormittag die Schauer nachlassen und die Wolken allmählich auflockern. Am Nachmittag setzt sich dann allgemein sonniges Wetter durch. Nur südlich des Alpenhauptkamms zieht gegen Abend erneut dichtere Bewölkung auf.

Teils kräftiger Wind

In Wien und Niederösterreich weht zu Beginn noch teils kräftiger West- bis Nordwestwind, der jedoch im Laufe des Tages auf südliche Richtungen dreht. Vor allem in den Föhntälern der Alpennordseite und am Alpenostrand bleibt der Wind spürbar. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 7 und 15 Grad, steigen jedoch im Tagesverlauf auf angenehme 15 bis 24 Grad an.