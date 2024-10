Suchaktion in Graz: Herrenloses Kajak auf der Mur sorgte für Einsatz

Ein Herrenloses Kajak auf der Mur sorgte am Dienstag für einen Einsatz in Graz.

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024, 22:09 / ©5 Minuten

Am Dienstagnachmittag kam es in Graz zu einer Suchaktion. Der Grund: Auf der Mur wurde ein herrenloses Kajak gesichtet. Darauf hin wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, die den Bereich nach einer möglichen vermissten Person absuchten. Vermutet wurde, dass eine Person aus dem Kajak in die Mur gefallen sein könnte. Später konnte diesbezüglich jedoch Entwarnung gegeben werden. Laut Polizei soll das Kajak nur aus einem Bootshaus weggetrieben sein.